مركز البحوث والتواصل المعرفي يُصدر كتابًا ببليوجرافيًا عن “الصين في الأدبيات العربيّة”

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أصدر مركز البحوث والتواصل المعرفي ضمن سلسلة التوثيقات الببليوجرافية كتاب “الصين في الأدبيات العربيّة” للدكتور أمين سليمان سيدو، وذلك في 478 صفحة من القطع الكبير، إضافة إلى مختصر لمشروع الكتاب باللغة الصينية.

ويأتي هذا الكتاب كمشروع مفتوح يتم تزويده وتحديثه بشكل متواصل، وكواحد من مشروعات المركز المتعددة التي تخص الصين الشعبية، التي يقوم بها إيماناً بأهمية العلاقات المتنامية بين الدول العربية بشكل عام والمملكة العربية السعودية بشكل خاص، وبين الصين في كثير من المجالات، وإيماناً بضرورة جمع هذه المعلومات وتوثيقها من أجل مساعدة الباحثين على الوصول إلى المعلومات المستهدفة بسهولةٍ ويُسرٍ.

وتبرز أهمية هذا الكتاب أنه ركز في توثيق الأعمال المنشورة باللغة العربية أو المترجمة إليها عن الصين، والتعرف إلى أوعية المعلومات التي اهتمت بنشر البحوث عن الصين،

سواء في كتب مستقلة، أو في مباحث من كتب، أو رسائل علمية، أو بحوث منشورة في المجلات الدورية، وتيسير الصعاب أمام الباحثين للوصول إليها بطريقة علمية مقننة.

وتمحور هذا الكتاب حول الصين في الأدبيات العربية في ثلاثة أقسام رئيسة إضافة إلى المقدمة, حيث تناول القسم الأول “الدراسة الببليومترية” التشتت الموضوعي، والتوزيع النوعي، وتوزيع الكُتَّاب، والتوزيع الزمني, بينما القسم الثاني “التوثيق الببليوجرافي” وهو رصد ببليوجرافي لما نُشر عن الصين باللغة العربية, فيما يشتمل القسم الثالث “المسارد : مسرد بالموضوعات” على رؤوس الموضوعات المستخدمة في التوثيق الببليوجرافي، ومسرد بالأعلام، وأسماء المؤلفين والكُتّاب، وعناوين الكتب والأبحاث والمقالات، وأسماء الدوريات.