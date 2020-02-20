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كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة القصيم تُفعل اليوم العالمي لسرطان الأطفال

كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة القصيم تُفعل اليوم العالمي لسرطان الأطفال

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“سكني” يوقع اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ 5336 وحدة سكنية في مشروع “مياسم” شمال جدة

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بالتعاون مع مستشفى الولادة والأطفال ببريدة

كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة القصيم تُفعل اليوم العالمي لسرطان الأطفال

كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة القصيم تُفعل اليوم العالمي لسرطان الأطفال
http://almnatiq.net/?p=834487
المناطق - بريدة
أقامت كلية العلوم الطبية التطبيقية، بجامعة القصيم، مُمثلة بقسم المختبرات الطبية – شطر الطالبات –، يوم أمس الأربعاء الموافق 25/6/1441هـ، بالتعاون مع مستشفى الولادة والأطفال ببريدة فعالية صحية تثقيفية بمناسبة اليوم العالمي لسرطان الأطفال 2020، وذلك في صالة العيادات بالمستشفى، حيث تضمنت الفعالية تثقيف صحي عن سرطان الأطفال وكيفية الوقاية منه.
 
وقدم المشاركون في الحملة للزوار معلومات عن اللمفوما وعن سرطان الدم “اللوكيميا” عند الأطفال والبالغين، وكيفية تصنيف المرض، وكذلك تناول التثقيف الصحي الإجابة عن أكثر من ٣٠ سؤال شائع عن سرطان الطفولة، إضافة إلى توزيع كتيبات تحوي قصص للتفاؤل ونشر روح الإيجابية لدى مرضى السرطان وذويهم، كما تضمنت الفعالية فقرة ترفيهية لأطفال مرضى السرطان، كذلك للأطفال زوار المستشفى ومركز الأمير فيصل بن بندر للأورام وتوزيع الهدايا، حيث بلغ عدد الأطفال المستفيدين ٥٩ طفل.
 
من جانبه، ذكر عميد كلية العلوم الطبية التطبيقية الدكتور محمد بن علي السهلي، بأن الكلية بجميع أقسامها تسعى دائماً لتقديم خدمات صحية وتثقيفية وتشارك في المناسبات والأيام العالمية ضمن تخصصاتها تحت إطار الخدمة المجتمعية وبما يرتقي بسمعة ومكانة الجامعة والمساهمة في تحقيق رؤيتها ورسالتها السامية.
 
وأضاف “السهلي” أن العالم يتحد سنويًّا في الـ15 من فبراير لتفعيل اليوم العالمي لسرطان الأطفال، وذلك لتوحيد الجهود ورفع مستوى الوعي للتصدي لهذا المرض، كما يهدف هذا اليوم إلى توفير علاج سرطان الأطفال لجميع الأطفال المصابين، ورفع مستوى الوعي، وتحسين الوصول للخدمات الطبية، والرعاية التلطيفية، ودعم الأطفال المصابين وعائلاتهم.

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