إسقاط ثاني “درون” حوثية مفخخة بالحديدة في أسبوع

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http://almnatiq.net/?p=834500
المناطق - وكالات

أسقطت القوات المشتركة في الساحل الغربي اليمني، اليوم الخميس، طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الانقلابية، في سماء مديرية الدريهمي جنوب الحديدة.

وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة إن قوات “اللواء الثاني عمالقة” تمكنت من إسقاط الطائرة بعد أن شوهدت في سماء المديرية تحاول استهداف مواقع القوات المشتركة.

وكانت القوات المشتركة قد أسقطت طائرة مسيّرة حوثية في الدريهمي الثلاثاء الماضي، وذلك بالتزامن مع حرب واسعة يشنها الحوثيون في الدريهمي تكبدوا خلالها خسائر قاسية، حيث سقط في صفوفهم عشرات القتلى، بينهم قيادات ميدانية.

يذكر أن أحدث تقرير لخبراء الأمم المتحدة المكلف بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015، أكد أن ميليشيا الحوثي استحوذت في العام 2019 على أسلحة جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران.

وقال التقرير الذي أُرسل إلى مجلس الأمن مؤخراً، إنه “بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة والتي كانت بحوزتهم حتى الآن، بات (الحوثيون) يستخدمون نوعاً جديداً من الطائرات بلا طيار من طراز دلتا ونموذجاً جديداً من صواريخ كروز البرية”.

وقد كثفت ميليشيات الحوثي من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن”.

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