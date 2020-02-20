الشباب يحبط ضمك بـ«10 لاعبين»

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حول فريق الشباب الأول لكرة القدم خسارته إلى انتصار أمام ضمك، محبطاً ضيفه في الربع الأخير من المواجهة، ومتجاوزاً حالة النقص العددي الذي لحقه بعد طرد عبدالله الشامخ نهاية الشوط الأول، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير خالد بن سلطان في نادي الشباب، لحساب الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورفع الشباب رصيده بالانتصار إلى 28 نقطة في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد ضمك عند 14 نقطة في المركز الرابع عشر.

ووضع البرازيلي سيباستياو لاعب الشباب فريقه في المقدمة عن طريق ركلة جزاء (17)، حيث استمر التقدم للفريق العاصمي حتى نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول.

وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، أشهر حكم المباراة بالبطاقة الحمراء لعبدالله الشامخ لاعب الشباب، بعد اعتراضه لانفراد أحد لاعبي ضمك بالقرب من منطقة الجزاء، حيث ترجمها البرازيلي رافاييل كوستا إلى هدف عند الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، استغل الضيوف النقص العددي للفريق الشبابي، واستطاع إحراز هدف التقدم (56)، بهدف سجله الأرجنتيني ايميليو زيلايا، وبعد 20 دقيقة من هدف التقدم لضمك، استطاع عبدالله الزوري من إعادة فريقه بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء (76)، وقبل نهاية وقت المباراة الأصلي بدقائق، سجل الأرجنتيني كريستيان جوانكا هدف الانتصار للفريق الشبابي (87)، حيث استمر التقدم الشبابي حتى أعلن حكم المباراة نهاية اللقاء، بفوز أصحاب الأرض والجمهور 3-2.

هذا ويحل الشباب ضيفاً على الاتحاد في الجولة المقبلة من الدوري، فيما يستضيف ضمك نظيره الحزم، في ذات الجولة.