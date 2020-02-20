وكيل محافظة املج يرعى الملتقى التعريفي لتمكين المجتمع

أملج - فايز السميري

رعى وكيل محافظة املج مسعود بن مسلم الجهني مساء امس بقاعة صالون متحف المناخة الثقافي ملتقى التعريف بمسارات برنامج تمكين المجتمع المحلي الذي تنفذه لجنة التنمية الاجتماعية بالشراكة مع شركة ماسة التنمية وبدعم من اوقاف العرادي الخيرية وبحضور عدد من رؤساء الادارات الحكومية المشاركة ورئيس شركة ماسة التنمية وممثلي الجمعيات الخيرية.

وناقش الاجتماع سبل تحديد احتياجات المجتمع المحلي وترتيب الاولويات وطرح المبادرات واختيار الانسب لتحقيق سد الاحتياجات في تنمية المجتمع ودعم تنفيذها بالتنسيق مع الرعاه وتذليل العقبات والدعم اللوجستي لها.

من جهته اوضح رئيس لجنة التنمية الاجتماعية باملج مساعد غيث الحبيشي ان هذه الدراسة هي لتحديد احتياجات المجتمع وتصنيفها حسب مسارات محددة منها في الجانب الصحي والاجتماعي والبيئي والسياحي والشبابي والاقتصادي ويتم تسجيلها لتدرح ضمن اهداف الجمعيات الخيرية ، واضاف ان تلك المبادرات التي تسمى مشاريع تغطي الاحتياجات التي تسمى قضايا وهذه المشاريع يتم دعمها من جهات مانحة.