نائب أمير منطقة حائل يلتقي وزير التعليم

المناطق - حائل

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل اليوم, معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ في مكتب معاليه بالوزراة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الاحتياجات والمشروعات التعليمية بمنطقة حائل، وتباحث الخدمات التي تقدمها الوزارة في جميع المجالات في قطاع التعليم، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم بحائل، وتحسين منتجات التعليم للبنين والبنات بالمنطقة بحسب توجهات القيادة الحكيمة.