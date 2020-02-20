شبابيات التطوعي يدشن موقعه على الشبكة العنكبوتية

مكة - عادل الزهراني

دشن فريق شبابيات التطوعي التابع لجمعية مراكز الأحياء بمكة المكرمة موقعه الرسمي على الشبكة العنكبوتية بحضور وجدي حامد بابطين – مدير إدارة وحدة التطوع بجمعية مراكز الاحياء بمكة المكرمة.

وقد شرح المدير التنفيذي بالفريق محمد عبدالرزاق للحضور عن أبرز المميزات الموجودة في الموقع وهي : حصر وإضافة عدد الساعات التطوعية لكل متطوع ومتطوعة تلقائياً طباعة شهادات بعدد الساعات التطوعية الإجمالية عبر بوابة المتطوعين الخاصة بالأعضاء مع إضافة باركود في الشهادة للتأكد من صحة الشهادة ، وكما يستطيع المتطوعون طباعة البطاقة العضوية عن طريق الموقع .

وقد أثنى مدير إدارة وحدة التطوع بالجمعية وجدي بابطين على الفريق وما يقدمه من مبادرات مميزة للمجتمع المكي وكما أثنى أيضا عن الموقع الإلكتروني والمميزات الموجودة فيها وتمنى أن كل الفرق التطوعية تتخذ هذه الخطوة المميزة التي اتخذها الفريق

ويأتي إطلاق الموقع من ضمن إهتمام الإدارة بالتطور التقني وليواكب متطلبات العولمة الرقمية التي أصبحت شريكا اساسيا في كافة مناحي الحياة .

وقد تضمن حفل التدشين ورشة عمل للأعضاء عن المبادرات القادمة.