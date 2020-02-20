احدث الأخبار

43 فرقة تكافح الجراد في الشرقية
أبرز المواد
 شبابيات التطوعي يدشن موقعه على الشبكة العنكبوتية
منطقة مكة المكرمة
 مجمع إرادة بالرياض ينظم ملتقى للمتعافين شارك فيه أكثر من ٧٠ متعافياً
منطقة الرياض
 نائب أمير منطقة حائل يلتقي وزير التعليم
منطقة حائل
 وكيل محافظة املج يرعى الملتقى التعريفي لتمكين المجتمع
منطقة تبوك
 الشباب يحبط ضمك بـ«10 لاعبين»
أبرز المواد
 وزارة الثقافة تعلن أسماء الفائزين في مسابقة “ضوء لدعم الأفلام”
أبرز المواد
 إسقاط ثاني “درون” حوثية مفخخة بالحديدة في أسبوع
أبرز المواد
 الإرياني: 30% من المساعدات يخصصها الحوثي للمجهود الحربي
أبرز المواد
 معمل الفاضلي العملاق يرفع مستوى إمدادات المملكة الإنتاجية إلى 12.2 مليار قدم مكعبة قياسية من غاز البيع في اليوم خلال العام المقبل
المنطقة الشرقية
 كلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة القصيم تُفعل اليوم العالمي لسرطان الأطفال
منطقة القصيم
 “سكني” يوقع اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ 5336 وحدة سكنية في مشروع “مياسم” شمال جدة
أبرز المواد
43 فرقة تكافح الجراد في الشرقية

43 فرقة تكافح الجراد في الشرقية

أبرز المواد
شبابيات التطوعي يدشن موقعه على الشبكة العنكبوتية

شبابيات التطوعي يدشن موقعه على الشبكة العنكبوتية

منطقة مكة المكرمة
مجمع إرادة بالرياض ينظم ملتقى للمتعافين شارك فيه أكثر من ٧٠ متعافياً

مجمع إرادة بالرياض ينظم ملتقى للمتعافين شارك فيه أكثر من ٧٠ متعافياً

منطقة الرياض
نائب أمير منطقة حائل يلتقي وزير التعليم

نائب أمير منطقة حائل يلتقي وزير التعليم

منطقة حائل

43 فرقة تكافح الجراد في الشرقية

43 فرقة تكافح الجراد في الشرقية
http://almnatiq.net/?p=834524
المناطق - الدمام
تواصل فرق وزارة البيئة والمياه والزراعة في المنطقة الشرقية في مكافحة أسراب الجراد القادم من الحدود الجنوبية نتيجة تأثير الرياح الجنوبية من الأحد الماضي، والمتوقع استمرارها إلى يوم غد الجمعة، وبينت الوزارة أن فِرَق المكافحة التي يصل عددها إلى 43 فرقة تتوزع في جميع محافظات المنطقة الشرقية، وقد بدأت بأعمال المكافحة منذ بداية الحالة بالتنسيق مع أمانة المنطقة الشرقية لتوحيد الجهود، ومكافحة الجراد داخل النطاق العمراني، في حين تقوم فِرَق الوزارة بمكافحة أسراب الجراد في المزارع خارج النطاق العمراني.
وأرجع المدير العام لمركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد الشمراني توجه الجراد في المنطقة الشرقية إلى النطاق العمراني نتيجة لجفاف مناطق التكاثر المحيطة، وعدم ملاءمة البيئة خارج النطاق العمراني للتكاثر، نظرا لأن أسراب الجراد تبحث عن مناطق رطبة ويتوفر فيها الغذاء.
وكشف المهندس الشمراني أن الأحوال الجوية غير المستقرة أثرت على عمليات المكافحة نظرا لطيران الجراد على ارتفاعات عالية.
ودعا الشمراني إلى ترك أكل الجراد نظراً لتسممه بمبيدات الرش التي قد تسبب تسمما لمن يتناول الجراد، إلى جانب الإبلاغ عن حالات الجراد عبر تطبيق الوزارة “بلغ” أو إرسالة رسالة واتساب إلى الرقم 0530233560

روابط ذات صلة

الشباب يحبط ضمك بـ«10 لاعبين»

الشباب يحبط ضمك بـ«10 لاعبين»
وزارة الثقافة تعلن أسماء الفائزين في مسابقة “ضوء لدعم الأفلام”

وزارة الثقافة تعلن أسماء الفائزين في مسابقة “ضوء لدعم الأفلام”
إسقاط ثاني “درون” حوثية مفخخة بالحديدة في أسبوع

إسقاط ثاني “درون” حوثية مفخخة بالحديدة في أسبوع

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*