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١٥٠شخص يبادرون للوقاية من أمراض السرطان بمكة

١٥٠شخص يبادرون للوقاية من أمراض السرطان بمكة
http://almnatiq.net/?p=834527
مكة - عادل الزهراني

تفاعل نحو ١٥٠ شخص من مختلف الفئات العمرية بمكة المكرمة مع حملة توعوية لإهمية الوقاية من أمراض السرطان تحت عنوان #امش 30 التي نفذتها مجموعة فنادق الراجحي الاستثماريه و بالتعاون مع الشؤون الصحية بمكة المكرمة وأمانة العاصمة المقدسة‬⁩، ومكافحة التدخين و بمشاركة مجموعات ياموهوب للفن والابداع فريق أنا صحي التطوعي.
وصاحب الفعالية أركان متعددة للتوعية بمرض السرطان من كافة الجهات.
وهدفت المبادرة الى تعزيز الروح المعنوية الإيجابية ؛وإدخال الفرح والسعادة الى قلوب المصابين كذلك كانت هناك كلمة من المتعافين .
كان ذلك لايضاح أهمية التثقيف الصحي في ما يخص السرطان و مكافحة التدخين و غيره من المسببات
وتم تنفيذ هذه المبادرة  التطوعية للتثقيف الصحي والوعي المجتمعي الصحي وللحث على كيفية التعامل مع المرضى ومساندة المرضى بصناعة الأمل ورسم السعادة على محياهم .
وحضر الفعالية عدد من المتعافين من السرطان الذين قدموا للحضور تجربتهم مع المرض.
وساهم في تنظيم هذه المبادرة فندق شذا مكة و فندق الملينيوم وفندق فوربوينت وفندق بارك إن.

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