جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية تقيم حملة (ترى ضرهم)

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استكمالًا لسلسلة حملات قَبَس التوعوية والمقدمة من قبل جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بوزارة الحرس الوطني تحت رعاية عمادة شؤون الطلاب، تمت إقامة حملة (ترى ضرهم) والتي بدأت من يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٠/٠٢/١٨م والتي ستختتم مساء اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٠/٠٢/٢٠م والذي يقام بجادة جامعة الملك سعود (يو ووك) بطريق تركي الأول بن عبدالعزيز بالرياض.

حيث تستهدف الحملة أولياء الأمور لتوضيح تأثير الضرب التأديبي على الطفل، وانقسم المعرض إلى قسمين قسم لأولياء الأمور و قسم للأطفال وتضمن معرض الحملة المخصص لأولياء الأمور على أربعة أركان رئيسية، حيث اشتمل الركن الأول على توضيح أنواع العنف و الضرب التأديبي و تأثيره على الطفل من الناحية الجسدية والنفسية إضافة إلى كونه قد يجعل الطفل متنمراً مستقبلاً، اما الركن الثاني كان عبارة عن إرشاد الزائرين لخطوات التبليغ عن العنف ونشر خط المساندة، في الركن الثالث أسهب المشاركين من خط المساندة في توضيح الخطوات جميعها وحيث أخذ تعهد من قبل الحاضرين بعدم ضرب أطفالهم. وتم تقديم نصائح تربوية للأطفال في الركن الرابع حيث تم ترتيب النصائح بناءً على كيفية التعامل مع كل فئة عمرية. وشاركت جمعية عناية بركن خاص لتشرح عن الجمعية وعن كيفية مشاركتها في الحملات. إضافة إلى انه تم توفير زاوية مخصصة للإجابة على أسئلة الزوار في كيفية التعامل مع أطفالهم يجيب عليها عدد من الأطباء والمختصين في التربية والطفل.

أما القسم الثاني وهو الموجّه للطفل وتضمّن على أركان ترفيهية وتعليمية للتسلية وإضفاء الجو الترفيهي للزوار.

وقد لاقت هذه الحملة استحسان الكثير من الزاور لما شاهدوه من معلومات تجاه التأثير الذي يقع أثناء ضرب الأطفال وتعنيفهم وكذلك وجد العديد من الزوار إجابات لأسئلتهم واستفساراتهم أثناء التنقل في أركان الحملة.