مخترعو السعودية يحصدون الميداليات الذهبية مع مرتبة الشرف الاولى و جائزة مكتب البراءات الخليجي بمعرض الشرق الاوسط

المناطق - فلاج الشعيفاني

حقق الفريق السعودي المشارك بالمعرض الدولي الثاني عشر للاختراعات بالشرق الاوسط المقام بدولة الكويت إنجازين متقدمين وذلك في الحفل الختامي للمعرض الذي رعاه الشيخ طلال الخالد محافظ العاصمة .

وفي تفاصيل الخبر

استطاع الفريق البحثي السعودي الفوز بالميداليه الذهبية مع مرتبة الشرف الاولى

والميدالية البرونزية

في براءتي اختراع كاشف إيماءات العين

و وسادة مراقبة وسلامة الافراد داخل المركبات والمؤسسات للفريق المكون من الدكتور مسلم بن محمد الدوسري والدكتور عبدالرحمن الربيعان والدكتور رائد سليم البرادعي والدكتور خالد القحطاني و أ. عبدالاله الصالح وأ.فلاج الشعيفاني وأ.محمود ابوقتلة.

وحصل الفريق كذلك على المركز الثاني في جائزة امانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودرع تكريمي خاص مع الجائزة المالية .

وكان الحفل الختامي قد انطلق بكلمة لرئيس اللجنة العليا للمعرض أ.طلال جاسم الخرافي: قائلا : ان المعرض منصة مهمة لدعم تحقيق آمال المخترعين وطموحاته مضيفا ان الاختراعات التي شاركت في المعرض شقت طريقها نحو التصنيع والتسويق وأخرى في الأسواق قريباً

مشيرا الى ان بناء العقل البشري المبدع بوابة التنمية.. والتطور الإقتصادي المستدام نتاج الأبحاث العلمية الرصينة ، بعدها تفضل راعي الحفل الشيخ طلال الخالد بتسليم الجوائز

ومن ابرز الفائزين الجزائريان سيليا خشني وعبد الرحيم بوريس حيث حصلا على جائزة سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) الكبرى للمعرض الدولي للاختراعات في الشرق الأوسط عن اختراع جهاز للتشويش على الطائرات بدون طيار.

وفاز الكويتيون شريفة الفضالة وسعاد البحر وعامر العربيد بجائزة النادي العلمي عن اختراع “نفايات متعددة لتصنيع الصلبوخ” مناصفة مع د. مريم يوسف وفريقها من كلية الصيدلة بجامعة الكويت عن اختراع علاج جديد لأمراض الربو والسعال.

الجدير بالذكر ان عدد المشاركين بالمعرض تجاوز 150 مخترعا ومخترعة من 41 دولة