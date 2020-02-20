وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي باحثين من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، الباحثة باربرا ليف، والباحثة دانا سترول في برنامج السياسات العربية بمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

وجرى خلال اللقاء، استعراض مواقف المملكة في أبرز الموضوعات الإقليمية والدولية، كذلك الجهود التي تبذلها المملكة نحو خدمة الأمن والسلم الدوليين.

حضر اللقاء، مدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية الدكتور عبدالله السلامة.