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وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية النيوزلندية

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية النيوزلندية
http://almnatiq.net/?p=834548
المناطق - واس

التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، مدير عام إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية والتجارة النيوزلندية ستيوارت هورن.
وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء، مدير إدارة أمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا في الوزارة السفير حسين بن محمد عسيري.

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