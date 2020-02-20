احدث الأخبار

المالية تعلن إقفال طرح شهر فبراير 2020 من برنامج الصكوك المحلية
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية النيوزلندية
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي باحثين من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى
أبرز المواد
 “سكني” يخصص حي للإعلاميين ضمن مشروع “مياسم” بجدة
أبرز المواد
 مخترعو السعودية يحصدون الميداليات الذهبية مع مرتبة الشرف الاولى و جائزة مكتب البراءات الخليجي بمعرض الشرق الاوسط
منطقة الرياض
 روسيا: تركيا تقدم الدعم المدفعي لمتطرفين في سوريا
أبرز المواد
 اليمن يطالب أميركا برفع التحقيق حول سلاح إيران لمجلس الأمن
أبرز المواد
 جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية تقيم حملة (ترى ضرهم)
منطقة الرياض
 ١٥٠شخص يبادرون للوقاية من أمراض السرطان بمكة
منطقة مكة المكرمة
 43 فرقة تكافح الجراد في الشرقية
أبرز المواد
 شبابيات التطوعي يدشن موقعه على الشبكة العنكبوتية
منطقة مكة المكرمة
 مجمع إرادة بالرياض ينظم ملتقى للمتعافين شارك فيه أكثر من ٧٠ متعافياً
منطقة الرياض
المالية تعلن إقفال طرح شهر فبراير 2020 من برنامج الصكوك المحلية

المالية تعلن إقفال طرح شهر فبراير 2020 من برنامج الصكوك المحلية

أبرز المواد
وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية النيوزلندية

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية النيوزلندية

أبرز المواد
وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي باحثين من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي باحثين من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى

أبرز المواد
“سكني” يخصص حي للإعلاميين ضمن مشروع “مياسم” بجدة

“سكني” يخصص حي للإعلاميين ضمن مشروع “مياسم” بجدة

أبرز المواد

المالية تعلن إقفال طرح شهر فبراير 2020 من برنامج الصكوك المحلية

المالية تعلن إقفال طرح شهر فبراير 2020 من برنامج الصكوك المحلية
http://almnatiq.net/?p=834551
المناطق - واس

أعلنت وزارة المالية، أنها انتهت من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر فبراير 2020 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، مشيرة إلى أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 4,496 مليار ريال سعودي.
وأوضحت أن الإصدارت قسّمت إلى شريحتين، الأولى تبلغ 508 ملايين ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 1,223 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2027 ميلادي، فيما بلغت الشريحة الثانية 3,988 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 3,988 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2035 ميلادي.

روابط ذات صلة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية النيوزلندية

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية النيوزلندية
وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي باحثين من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى

وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي باحثين من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى
“سكني” يخصص حي للإعلاميين ضمن مشروع “مياسم” بجدة

“سكني” يخصص حي للإعلاميين ضمن مشروع “مياسم” بجدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*