الجبير في حوار مثير مع مقدم برنامج في دائرة الخطر: كان لدينا متطرفين يدعون للكراهية وتم انتقادنا وعندما احتجزناهم تم انتقادنا

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زعم الصحفي “تيم سباستيان” مقدم برنامج في دائرة الخطر ، أن ولي العهد أصدر تخويلاً بإقامة حملة لإسكات المعارضين تشمل المراقبة والاختطاف والتعذيب .

وحول ذلك قال عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية : ” لن أعلق على تقارير مبنية على مصادر مجهولة ، في التسعينيات كان لدينا دعاة متطرفين يدعون للجهاد وتم انتقادنا بسببهم ، وعندما احتجزناهم تم انتقادنا بأننا صادرنا حقهم في التعبير ، نحن في وضع مغضوب علينا سواء فعلت أو لم تفعل ” .

وأضاف الجبير : “لدينا قوانين وهناك خط بين حرية التعبير والتحريض عن القتل” .

وتابع الجبير : ” يتم اتهامنا بإيقاف عدد من النساء لأنهن طالبن بقيادة المرأة للسيارة وهذا غير صحيح ، كن متورطات مع حكومات خارجية ويحاولن تجنيد أناس يعملون في أماكن حساسة حتى يحصلوا على وثائق سرية حتى يستخدمها أعدائنا وهذا يسمى تجسس” .

وأشار الجبير إلى أن المدعي العام بعد نهاية المحاكمات سيعرض هذه الأدلة التي تؤيد تورطهن ، مضيفاً : ” نحن لا ننتقد الأنظمة القضائية للدول الأخرى وبالتالي لن نسمح لأحد بأن ينتقد نظامنا القضائي ” .

وأكد الجبير : ” نحن لم ننتقد كيف تقوم المجتمعات الغربية بمعاملة الأقليات والمهاجرين ، ولم ننتقد أوروبا وتاريخها المرعب في الجرائم الكبيرة التي قاموا بها ضد الإنسانية ” .

وأوضح : ” إذا السعودية دولة سيئة لن يأتي إلينا أحد ، أنت تعرف أنهم يأتون إلينا للقيام بأعمالهم ، لماذا رواد الأعمال يأتون ويفتتحون محلاتهم” .

ورد عليه مقدم الحلقة قائلاً : ” يأتون إليكم لتحقيق الأرباح وجني الأموال ” ، ليرد عليه الجبير قائلاً : ” أنت لديك حكم مسبق على السعودية ولا تريد رؤية الحقيقة ، تعال للسعودية وانظر بنفسك” .

وسأله مقدم الحلقة قائلاً : ” كيف تتوقع أن تتعاون معكم أوروبا وقد ضربت في وجوههم الباب ، خلال حديثك للبرلمان الأوروبي بأن لا يقوموا بإعطاء محاضرات للسعودية “؟ .

ورد الجبير قائلاً : ” نعم لن نقبل بتلقي الإملاءات المبنية على معلومات مضللة عن نظامنا القضائي ، فإذا نظرت للتعليم والحياة الكريمة التي يعشيها الشعب ” .. ليقاطعه المذيع قائلاً : ” نحن ننظر لحقوق الإنسان” .. فيرد عليه الجبير : ” هذه كلها حقوق للإنسان التعليم والصحة والحياة ” .

وسأل المذيع الجبير قائلاً : ” ماذا تعني الرعاية الصحية إذا هم متواجدون في السجن لسنوات بدون اتهامات ” .

ورد الجبير قائلاً : ” لدينا أكثر من 20 مليون سعودي هل هم جميعاً في السجن ؟ ، أنت تراهم نشطاء ولكن نحن لا نراهم كذلك ، لدينا مدعي عام قام بتقديم الاتهامات ضدهم، والمحكمة ستنظر في قضاياهم إذا كانوا بريئين سيتم الإفراج عنهم.

واختتم الجبير المقابلة قائلاً : ” لدي إيمان أنك لم تكن عادلاً بخصوص آرائك عن السعودية ، وعن أسئلتك التي تم توضيحها وأنه باستطاعتي أن أريك أن هناك مشكلة سوء فهم عالمية هنا ، عندما يكون لديك قانون يجب أن يُحترم” .