احدث الأخبار

“الخطوط السعودية” تقرر استمرار تعليق رحلات الشحن الجوي لغوانزو الصينية
أبرز المواد
 سلطان عمان الجديد يعدل النشيد الوطني
أبرز المواد
 ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي 414 ألف برميل
أبرز المواد
 العمل توقع اتفاقية تعاون مع مركز المعلومات الوطني لتحسين مستوى خدمتها
أبرز المواد
 الجبير في حوار مثير مع مقدم برنامج في دائرة الخطر: كان لدينا متطرفين يدعون للكراهية وتم انتقادنا وعندما احتجزناهم تم انتقادنا
أبرز المواد
 المالية تعلن إقفال طرح شهر فبراير 2020 من برنامج الصكوك المحلية
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية النيوزلندية
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي باحثين من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى
أبرز المواد
 “سكني” يخصص حي للإعلاميين ضمن مشروع “مياسم” بجدة
أبرز المواد
 مخترعو السعودية يحصدون الميداليات الذهبية مع مرتبة الشرف الاولى و جائزة مكتب البراءات الخليجي بمعرض الشرق الاوسط
منطقة الرياض
 روسيا: تركيا تقدم الدعم المدفعي لمتطرفين في سوريا
أبرز المواد
 اليمن يطالب أميركا برفع التحقيق حول سلاح إيران لمجلس الأمن
أبرز المواد
“الخطوط السعودية” تقرر استمرار تعليق رحلات الشحن الجوي لغوانزو الصينية

“الخطوط السعودية” تقرر استمرار تعليق رحلات الشحن الجوي لغوانزو الصينية

أبرز المواد
سلطان عمان الجديد يعدل النشيد الوطني

سلطان عمان الجديد يعدل النشيد الوطني

أبرز المواد
ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي 414 ألف برميل

ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي 414 ألف برميل

أبرز المواد
العمل توقع اتفاقية تعاون مع مركز المعلومات الوطني لتحسين مستوى خدمتها

العمل توقع اتفاقية تعاون مع مركز المعلومات الوطني لتحسين مستوى خدمتها

أبرز المواد

ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي 414 ألف برميل

ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي 414 ألف برميل
http://almnatiq.net/?p=834560
المناطق - واس

أكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع زيادة المصافي للإنتاج، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.
وأضافت أن مخزونات الخام ارتفعت 414 ألف برميل في الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 2.5 مليون برميل، كما انخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 133 ألف برميل.
وقالت الإدارة : إن مخزونات البنزين انخفضت بنحو مليوني برميل، كما تراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 636 ألف برميل، مقابل توقعات لهبوط قدره 1.5 مليون برميل، وأن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي 1.03 مليون برميل يوميًا.

روابط ذات صلة

“الخطوط السعودية” تقرر استمرار تعليق رحلات الشحن الجوي لغوانزو الصينية

“الخطوط السعودية” تقرر استمرار تعليق رحلات الشحن الجوي لغوانزو الصينية
سلطان عمان الجديد يعدل النشيد الوطني

سلطان عمان الجديد يعدل النشيد الوطني
العمل توقع اتفاقية تعاون مع مركز المعلومات الوطني لتحسين مستوى خدمتها

العمل توقع اتفاقية تعاون مع مركز المعلومات الوطني لتحسين مستوى خدمتها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*