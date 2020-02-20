ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي 414 ألف برميل

المناطق - واس

أكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم أن مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة ارتفعت الأسبوع الماضي مع زيادة المصافي للإنتاج، بينما انخفضت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وأضافت أن مخزونات الخام ارتفعت 414 ألف برميل في الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 2.5 مليون برميل، كما انخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 133 ألف برميل.

وقالت الإدارة : إن مخزونات البنزين انخفضت بنحو مليوني برميل، كما تراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 636 ألف برميل، مقابل توقعات لهبوط قدره 1.5 مليون برميل، وأن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفض الأسبوع الماضي 1.03 مليون برميل يوميًا.