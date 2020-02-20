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سلطان عمان الجديد يعدل النشيد الوطني

سلطان عمان الجديد يعدل النشيد الوطني
http://almnatiq.net/?p=834563
المناطق - وكالات

أصدر سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق، اليوم الخميس، مرسوماً يقضي بإبدال كلمات في النشيد الوطني العماني والتي كانت تشير إلى سلفه الراحل قابوس بن سعيد وذلك عقب انتهاء فترة الحداد الرسمية.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية في بيان لها أن السلطان الجديد أصدر مرسوماً “بتعديل الملحق 3 المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني”.

وبموجب المرسوم، سيتم إبدال كلمات النشيد التي كانت تشير إلى السلطان الراحل “أبشري قابوس جاء فلتباركه السماء واسعدي والتقيه بالدعاء” بكلمات جديدة هي “فارتقي هام السماء واملئي الكونَ الضياء واسعدي وانعمي بالرخاء”.

وتوفي السلطان قابوس الذي تولّى الحكم لنحو 50 عاماً، في 10 من كانون الثاني/يناير الماضي عن 79 عاما.

وفي انتقال سلس وسريع للسلطة، أدى وزير التراث والثقافة العماني هيثم بن طارق آل سعيد اليمين الدستورية بعد تعيينه سلطاناً لعمان خلفا لابن عمه الراحل قابوس.

ويرجح محللون أن يحافظ السلطان الجديد على إرث قابوس ويستمر في سياسته التي جلبت الاستقرار السياسي إلى مسقط في منطقة غالبا ما تعصف بها الأزمات.

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