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نائب رئيس دولة الإمارات يرعى حفل ختام التمرين التعبوي المشترك ” تمرين أمن الخليج العربي 2

نائب رئيس دولة الإمارات يرعى حفل ختام التمرين التعبوي المشترك ” تمرين أمن الخليج العربي 2

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بحضور سمو وزير الداخلية ..

نائب رئيس دولة الإمارات يرعى حفل ختام التمرين التعبوي المشترك ” تمرين أمن الخليج العربي 2

نائب رئيس دولة الإمارات يرعى حفل ختام التمرين التعبوي المشترك ” تمرين أمن الخليج العربي 2
محمد بن راشد/ تمرين أمن الخليج العربي / حضور.
http://almnatiq.net/?p=834571
المناطق _ دبي

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، رعى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي اليوم حفل ختام التمرين التعبوي المشترك ” تمرين أمن الخليج العربي 2 ” ، الذي أقيم في دبي وشهده سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة قواتهم الأمنية في التمرين .
وقد شهد الحفل تطبيق القوات الأمنية المشاركة من دول المجلس عددا من الفرضيات التي أظهرت مدى الاحترافية والمهارة العاليتين التي تميز بها المشاركون في التمرين ، ومستوى التنسيق الكبير الذي تم تحقيقه بينهم ، وكفاءتهم في مواجهة التحديات ومصادر التهديد المشتركة.
وكان سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود، وأصحاب السمو والمعالي وزراء داخلية دول مجلس التعاون المشاركة قوات دولهم في التمرين التعبوي المشترك ، قد زاروا في وقت سابق اليوم، معرض ( إكسبو 2020 ) في مدينة دبي ، حيث كان في استقبالهم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح المفوض العام لإكسبو 2020 دبي.
واطلع الجميع خلال الزيارة على جانب من الاستعدادات القائمة ، وعرض حول ما يحتويه معرض إكسبو 2020 و المشاركات الدولية فيه.

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