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سمو ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الأمريكي

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سمو ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الأمريكي

سمو ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الأمريكي
http://almnatiq.net/?p=834574
المناطق _ الرياض

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في الرياض اليوم معالي وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.
وجرى خلال اللقاء، استعراض أوجه العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون المتعددة بين البلدين الصديقين وفرص تعزيزها، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ، والمسائل ذات الاهتمام المشترك.
حضر اللقاء ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبي زيد.

 

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