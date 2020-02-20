احدث الأخبار

” مهرجان الكبار ” بتعليم جدة يعرّف بجهود المملكة في نشر التعليم والقضاء على الأمية
منطقة مكة المكرمة
 سمو ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الأمريكي
أبرز المواد
 نائب رئيس دولة الإمارات يرعى حفل ختام التمرين التعبوي المشترك ” تمرين أمن الخليج العربي 2
أبرز المواد
 “الخطوط السعودية” تقرر استمرار تعليق رحلات الشحن الجوي لغوانزو الصينية
أبرز المواد
 سلطان عمان الجديد يعدل النشيد الوطني
أبرز المواد
 ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي 414 ألف برميل
أبرز المواد
 العمل توقع اتفاقية تعاون مع مركز المعلومات الوطني لتحسين مستوى خدمتها
أبرز المواد
 الجبير في حوار مثير مع مقدم برنامج في دائرة الخطر: كان لدينا متطرفين يدعون للكراهية وتم انتقادنا وعندما احتجزناهم تم انتقادنا
أبرز المواد
 المالية تعلن إقفال طرح شهر فبراير 2020 من برنامج الصكوك المحلية
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية النيوزلندية
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي باحثين من معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى
أبرز المواد
 “سكني” يخصص حي للإعلاميين ضمن مشروع “مياسم” بجدة
أبرز المواد
” مهرجان الكبار ” بتعليم جدة يعرّف بجهود المملكة في نشر التعليم والقضاء على الأمية

” مهرجان الكبار ” بتعليم جدة يعرّف بجهود المملكة في نشر التعليم والقضاء على الأمية

منطقة مكة المكرمة
سمو ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الأمريكي

سمو ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الأمريكي

أبرز المواد
نائب رئيس دولة الإمارات يرعى حفل ختام التمرين التعبوي المشترك ” تمرين أمن الخليج العربي 2

نائب رئيس دولة الإمارات يرعى حفل ختام التمرين التعبوي المشترك ” تمرين أمن الخليج العربي 2

أبرز المواد
“الخطوط السعودية” تقرر استمرار تعليق رحلات الشحن الجوي لغوانزو الصينية

“الخطوط السعودية” تقرر استمرار تعليق رحلات الشحن الجوي لغوانزو الصينية

أبرز المواد

” مهرجان الكبار ” بتعليم جدة يعرّف بجهود المملكة في نشر التعليم والقضاء على الأمية

” مهرجان الكبار ” بتعليم جدة يعرّف بجهود المملكة في نشر التعليم والقضاء على الأمية
http://almnatiq.net/?p=834578
المناطق _ جدة

دشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي مساء أمس “مهرجان الكبار السادس ٢٠٢٠” والذي تنظمه إدارة التعليم المستمر بتعليم جدة خلال الفترة من ٢٥-٢٧/ ٦ /١٤٤١هـ بمركز الأندلس بحضور مدير الإدارة العامة للتعليم المستمر بوزارة التعليم الدكتور يحيى آل مفرح ونخبة من الأعيان والوجهاء.
وقام المسعودي فور تدشينه للمهرجان بجولة في معرض “حكاية الكبار” الذي اشتمل على لوحات فنية تعبر عن مراكز الأحياء المتعلمة بجدة شاهد بعد ذلك عروضا لورش التدريب التفاعلية وعرض مرئي عن مراكز التعليم المستمر داخل الأحياء وإنجازاتها في مكافحة الأمية ونشر ثقافة التعلم.
مدير تعليم جدة أشاد في ختام جولته بما شاهده من برامج وفعاليات مميزة للتعريف بأدوار الأحياء المتعلمة والتعلم المستمر والذي يضيف للمجتمع نوعا من الاستقرار والتهيئة لسوق العمل بما يتواكب مع توجهات الوزارة في القضاء على الأمية مقدما الشكر لإدارة التعليم المستمر بتعليم جدة على تنوع الفعاليات في المعرض.
من جهته أوضح مدير إدارة التعليم المستمر بجدة محمد الظاهري أن المهرجان يهدف إلى تعريف المجتمع المحلي بجهود الدولة في مجال تعليم الكبار والتعليم المستمر ومكافحة الأمية و توسيع مفهوم تعليم الكبار من محو الأمية إلى مفهوم التعلم مدى الحياة وكذلك إبراز دور إدارة تعليم جدة في هذا المجال إضافة إلى توعية المجتمع بالبرامج المقدمة لهم في مجال التعلم المستمر و تشجيع منسوبي التعلم المستمر على المشاركة الاجتماعية والتفاعل وإثراء مناشط وبرامج التعلم المستمر وتفعيل الشراكة الاجتماعية.

 

روابط ذات صلة

“سكني” يخصص حي للإعلاميين ضمن مشروع “مياسم” بجدة

“سكني” يخصص حي للإعلاميين ضمن مشروع “مياسم” بجدة
١٥٠شخص يبادرون للوقاية من أمراض السرطان بمكة

١٥٠شخص يبادرون للوقاية من أمراض السرطان بمكة
شبابيات التطوعي يدشن موقعه على الشبكة العنكبوتية

شبابيات التطوعي يدشن موقعه على الشبكة العنكبوتية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*