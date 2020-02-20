” مهرجان الكبار ” بتعليم جدة يعرّف بجهود المملكة في نشر التعليم والقضاء على الأمية

المناطق _ جدة

دشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي مساء أمس “مهرجان الكبار السادس ٢٠٢٠” والذي تنظمه إدارة التعليم المستمر بتعليم جدة خلال الفترة من ٢٥-٢٧/ ٦ /١٤٤١هـ بمركز الأندلس بحضور مدير الإدارة العامة للتعليم المستمر بوزارة التعليم الدكتور يحيى آل مفرح ونخبة من الأعيان والوجهاء.

وقام المسعودي فور تدشينه للمهرجان بجولة في معرض “حكاية الكبار” الذي اشتمل على لوحات فنية تعبر عن مراكز الأحياء المتعلمة بجدة شاهد بعد ذلك عروضا لورش التدريب التفاعلية وعرض مرئي عن مراكز التعليم المستمر داخل الأحياء وإنجازاتها في مكافحة الأمية ونشر ثقافة التعلم.

مدير تعليم جدة أشاد في ختام جولته بما شاهده من برامج وفعاليات مميزة للتعريف بأدوار الأحياء المتعلمة والتعلم المستمر والذي يضيف للمجتمع نوعا من الاستقرار والتهيئة لسوق العمل بما يتواكب مع توجهات الوزارة في القضاء على الأمية مقدما الشكر لإدارة التعليم المستمر بتعليم جدة على تنوع الفعاليات في المعرض.

من جهته أوضح مدير إدارة التعليم المستمر بجدة محمد الظاهري أن المهرجان يهدف إلى تعريف المجتمع المحلي بجهود الدولة في مجال تعليم الكبار والتعليم المستمر ومكافحة الأمية و توسيع مفهوم تعليم الكبار من محو الأمية إلى مفهوم التعلم مدى الحياة وكذلك إبراز دور إدارة تعليم جدة في هذا المجال إضافة إلى توعية المجتمع بالبرامج المقدمة لهم في مجال التعلم المستمر و تشجيع منسوبي التعلم المستمر على المشاركة الاجتماعية والتفاعل وإثراء مناشط وبرامج التعلم المستمر وتفعيل الشراكة الاجتماعية.