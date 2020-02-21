خالد الفيصل يأمر بسرعة القبض والتحقيق مع كل من له علاقة بالمقطع

المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة الأستاذ سلطان الدوسري يتحدث عن المقطع #لستن_بنات_مكه .
وأمر صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة بسرعة القبض والتحقيق مع كل من له علاقة بالمقطع
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المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة @makkahregion الأستاذ سلطان الدوسري يتحدث عن المقطع #لستن_بنات_مكه
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وأمر صاحب السمو الملكي الأمير #خالد_الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة بسرعة القبض والتحقيق مع كل من له علاقة بالمقطع pic.twitter.com/OWCGIyQjgv
— المستشار عبدالله الطويلعي (@abdullah113438) February 20, 2020
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