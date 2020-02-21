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خالد الفيصل يأمر بسرعة القبض والتحقيق مع كل من له علاقة بالمقطع

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#لستن_بنات_مكه

خالد الفيصل يأمر بسرعة القبض والتحقيق مع كل من له علاقة بالمقطع

خالد الفيصل يأمر بسرعة القبض والتحقيق مع كل من له علاقة بالمقطع
http://almnatiq.net/?p=834592
المناطق _ جدة

المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة الأستاذ سلطان الدوسري يتحدث عن المقطع #لستن_بنات_مكه .

وأمر صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة بسرعة القبض والتحقيق مع كل من له علاقة بالمقطع

 

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