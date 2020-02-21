#لستن_بنات_مكه خالد الفيصل يأمر بسرعة القبض والتحقيق مع كل من له علاقة بالمقطع

المناطق _ جدة

المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة الأستاذ سلطان الدوسري يتحدث عن المقطع #لستن_بنات_مكه .

وأمر صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة بسرعة القبض والتحقيق مع كل من له علاقة بالمقطع