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بلدية أبو راكة تنفذ جولات رقابية وتحرر 234 مخالفة

بلدية أبو راكة تنفذ جولات رقابية وتحرر 234 مخالفة

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بلدية أبو راكة تنفذ جولات رقابية وتحرر 234 مخالفة

بلدية أبو راكة تنفذ جولات رقابية وتحرر 234 مخالفة
http://almnatiq.net/?p=834595
المناطق _ تبوك
نفّذت بلدية أبو راكة التابعة لأمانة منطقة تبوك (56)جولة تفتيشية خلال الثلاثة أشهر الماضية على كافة المحال التجارية المتعلقة بالغذاء وذلك لمنع المخالفات وللتأكد من التقيد بالاشتراطات الصحية وبخاصة في الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة .
وضبطت البلدية من خلال فرقها الرقابية كميات من المواد مجهولة المصدر الممنوع تداولها كما ضبطت البلدية من خلال فرقها الرقابية كميات من المواد منتهية الصلاحية والغير صالحة للاستخدام الآدمي وحُرّرت (234) مخالفة خلال الجولات الرقابية التي نفذتها إدارة الخدمات خلال تلك الفترة.
وأوضح رئيس البلدية المهندس مساعد بن محمو الشريف أن المواد مجهولة المصدر تعد مخالفة للاشتراطات البلدية والضوابط الصحية كما بين أن أبرز المخالفات التي تم رصدها تكمن في تدني مستوى النظافة اضافة الى وجود أدوات طهي غير صالحة للاستخدام.
وأكد “الشريف” أن الفرق الميدانية بالبلدية تواصل جهودها وتتابع بشكل مستمر المحلات التجارية والمطاعم والمخابز المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة وذلك لرصد أي مخالفات من شأنها التأثير على صحة وسلامة المستهلك.

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