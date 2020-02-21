احدث الأخبار

التحالف : قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمر صواريخ بالستية أُطلقت من (صنعاء) باتجاه المملكة
أبرز المواد
 بلدية أبو راكة تنفذ جولات رقابية وتحرر 234 مخالفة
منطقة تبوك
 خالد الفيصل يأمر بسرعة القبض والتحقيق مع كل من له علاقة بالمقطع
أبرز المواد
 الفيحاء يكسب الوحدة في ثاني مباريات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
أبرز المواد
 “التجارة” تشهر بمواطن ومقيم يمني أدينا بجريمة التستر في ورش السيارات وتغريمهما مليون ريال
أبرز المواد
 ” مهرجان الكبار ” بتعليم جدة يعرّف بجهود المملكة في نشر التعليم والقضاء على الأمية
منطقة مكة المكرمة
 سمو ولي العهد يلتقي وزير الخارجية الأمريكي
أبرز المواد
 نائب رئيس دولة الإمارات يرعى حفل ختام التمرين التعبوي المشترك ” تمرين أمن الخليج العربي 2
أبرز المواد
 “الخطوط السعودية” تقرر استمرار تعليق رحلات الشحن الجوي لغوانزو الصينية
أبرز المواد
 سلطان عمان الجديد يعدل النشيد الوطني
أبرز المواد
 ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي 414 ألف برميل
أبرز المواد
 العمل توقع اتفاقية تعاون مع مركز المعلومات الوطني لتحسين مستوى خدمتها
أبرز المواد
التحالف : قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمر صواريخ بالستية أُطلقت من (صنعاء) باتجاه المملكة

التحالف : قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمر صواريخ بالستية أُطلقت من (صنعاء) باتجاه المملكة

أبرز المواد
بلدية أبو راكة تنفذ جولات رقابية وتحرر 234 مخالفة

بلدية أبو راكة تنفذ جولات رقابية وتحرر 234 مخالفة

منطقة تبوك
خالد الفيصل يأمر بسرعة القبض والتحقيق مع كل من له علاقة بالمقطع

خالد الفيصل يأمر بسرعة القبض والتحقيق مع كل من له علاقة بالمقطع

أبرز المواد
الفيحاء يكسب الوحدة في ثاني مباريات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الفيحاء يكسب الوحدة في ثاني مباريات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

أبرز المواد

التحالف : قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمر صواريخ بالستية أُطلقت من (صنعاء) باتجاه المملكة

التحالف : قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تعترض وتدمر صواريخ بالستية أُطلقت من (صنعاء) باتجاه المملكة
http://almnatiq.net/?p=834599
المناطق _ الرياض

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن” العقيد الركن / تركي المالكي بأنه وعند الساعة (0030) من صباح اليوم اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صواريخ بالستية أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه مدن سعودية.
وأوضح العقيد المالكي أن هذه الصواريخ تم إطلاقها بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين ، مما يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني .
وبيّن العقيد المالكي أن العاصمة (صنعاء) أصبحت مكاناً لتجميع وتركيب وإطلاق الصواريخ البالستية من قبل المليشيا الحوثية تجاه أراضي المملكة ، وأن قياده القوات المشتركة للتحالف مارست أقصى درجات ضبط النفس في التعامل مع انتهاكات المليشيا الحوثية باستخدامها للصواريخ البالستية والطائرات بدون طيار والقوارب المفخخة والمُسيّرة عن بعد ، مؤكداً على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستستمر في تطبيق و تنفيذ كافة الإجراءات الحازمة والصارمة وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني لأجل حماية المواطنين والمقيمين في دول التحالف من مثل هذه الهجمات الوحشية.

روابط ذات صلة

خالد الفيصل يأمر بسرعة القبض والتحقيق مع كل من له علاقة بالمقطع

خالد الفيصل يأمر بسرعة القبض والتحقيق مع كل من له علاقة بالمقطع
الفيحاء يكسب الوحدة في ثاني مباريات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

الفيحاء يكسب الوحدة في ثاني مباريات الجولة 19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
“التجارة” تشهر بمواطن ومقيم يمني أدينا بجريمة التستر في ورش السيارات وتغريمهما مليون ريال

“التجارة” تشهر بمواطن ومقيم يمني أدينا بجريمة التستر في ورش السيارات وتغريمهما مليون ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*