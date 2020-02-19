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مستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف يوعي بفيروس كورونا

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مستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف يوعي بفيروس كورونا

مستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف يوعي بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=834602
الجوف _ فواز الرويلي
ضمن مشاركته في حملة المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف للتوعية عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا ؛ نظم مستشفى النساء والولادة والأطفال بالجوف معرضاً توعوياً تحت عنوان الوقاية من كورونا المستجد (Covid-19) .
واشتملت الحملة على الشرح لزوار المعرض عن أعراض الإصابة بالفيروس و مراحل تطور الإصابة ، وحثت المشرفات على المعرض الزوار التوجه إلى المؤسسات الصحية لمزيدٍ من الاطمئنان لكل من يشعر بهذه الأعراض ، مؤكدات على أهمية التقيد بالاحتياطات الوقائية ،و المداومة على غسل اليدين ، وتغطية مجاري التنفس عند السعال والعطس .
وتمّ من خلال المعرض تقديم أنواع من المعقمات وصابون الأيدي، بالإضافة إلى توزيع النشرات توعوية و الهدايا المختصة بهذه الحملة .

شارك في هذه الحملة ؛ سكرتير مكتب مدير مستشفى النساء الولادة عبدالعزيز العلي ، أخصائية المختبرات الإكلينيكية ريم الشعلان ، مديرة إدارة مكافحة العدوى أريج العنزي ، مساعدة  مدير إدارة مكافحة العدوى مشاعل عبدالرزاق الشمري ، الدكتورة أميرة الخياط ، تثقيف صحي أمل الرويلي ، مديرة العلاقات العامة عبير عسكر ، الممرضة أسماء الرويلي ، الممرضة أماني الضويحي .

 

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