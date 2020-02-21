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“سكني” يوقع اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ 5336 وحدة سكنية في مشروع “مياسم” شمال جدة

“سكني” يوقع اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ 5336 وحدة سكنية في مشروع “مياسم” شمال جدة

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“سكني” يوقع اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ 5336 وحدة سكنية في مشروع “مياسم” شمال جدة

“سكني” يوقع اتفاقية شراكة مع القطاع الخاص لتنفيذ 5336 وحدة سكنية في مشروع “مياسم” شمال جدة
http://almnatiq.net/?p=834609
المناطق_جدة

وقّعت وزارة الإسكان ممثلةً ببرنامج “سكني”، اليوم، اتفاقية مع شركة شمائل المتحدة للتطوير العقاري، لتنفيذ وبناء 5336 وحدة سكنية متنوعة ضمن مشروع “مياسم” شمال محافظة جدة، وذلك ضمن جهود البرنامج لخدمة مستفيديه وتوفير المزيد من الخيارات السكنية للأسر السعودية، فيما يأتي هذا المشروع ضمن 8 مشاريع تتوزع في محافظة جدة وتوفر 44,626 وحدة سكنية.

وتعد هذه الاتفاقية امتداداً للاتفاقيات السابقة التي وقعتها الوزارة مع عدد من المطورين المؤهلين لإنشاء آلاف الوحدات السكنية المتنوعة في مختلف مناطق المملكة ضمن 70 مشروعاً توفّر 125 ألف وحدة سكنية متنوعة تحت الإنشاء تشمل فلل وشقق وتاون هاوس بأسعار مناسبة تتراوح ما بين 250-750 ألف ريال وجودة عالية بيئة متكاملة توفر حياة أفضل للأسر السعودية، بهدف زيادة نسبة تملك السعوديين للمنزل الأول، والوصول لنسب تملك 70% بحلول 2030م.

ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة المشرف العام على التطوير العقاري بوزارة الإسكان المهندس مازن بن محمد الداوود، ومن جانب الشركة المُطورة رئيس مجلس إدارتها حسين العمودي، وبحضور عدد من مسؤولي الوزارة وصندوق التنمية العقارية.

وأكد المهندس مازن الداوود، خلال حفل التوقيع، على حرص الوزارة على التعاون المثمر مع المطورين العقاريين المؤهلين للإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية ودعم العرض في السوق مما يضمن تنافس الشركات لكسب رضا المواطنين وتلبية رغباتهم، منوّهاً إلى أن هذا المشروع يأتي امتداداً للمشاريع التي تشهدها منطقة مكة المكرمة ويصل عددها إلى 16 مشروعاً توفر حوالي 57 ألف وحدة متنوعة.

وأضاف الداوود أن المشروع يكتسب أهمية كونه يقع في موقع استراتيجي ضمن أحياء أبحر الشمالية الواقعة شمال محافظة جدة، وبالقرب من “برج جدة” الأطول في العالم، كما يضم المشروع 5336 وحدة سكنية على مساحة 1.6 مليون م2، إضافة إلى توافر المواقع المخصصة للخدمات التعليمية والصحية والترفيهية في المشروع إلى جانب الحدائق وممرات المشاة وغيرها.

يذكر أن برنامج “سكني” قد أعلن عن مستهدفاته لعام 2020، من بينها ضخ 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين بقيمة 65 مليار ريال، كما سلَّم عبر منصته الإلكترونية نحو 90 ألف قطعة أرض في مختلف مناطق المملكة خلال العام 2019، من بين 137.906 قطع أراضٍ وفرها للحجز إلكترونياً ضمن 146 مخططاً.

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