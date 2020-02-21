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مقتل 547 معلمًا ومعلمة بهجمات بوكو حرام في نيجيريا

مقتل 547 معلمًا ومعلمة بهجمات بوكو حرام في نيجيريا

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مصير مجهول لأسرى أحوازيين ومخاوف من تصفيتهم في سجون إيران

مصير مجهول لأسرى أحوازيين ومخاوف من تصفيتهم في سجون إيران

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مصير مجهول لأسرى أحوازيين ومخاوف من تصفيتهم في سجون إيران

مصير مجهول لأسرى أحوازيين ومخاوف من تصفيتهم في سجون إيران
http://almnatiq.net/?p=834614
المناطق_الرياض

مازال مصير مجموعة من العاملين في المجال الدعوي في مدينة تستر وعلى رأسهم مسلم طعيمة الكعبي مجهولا رغم مرور أكثر من عام ونصف على اعتقالهم باتهام القيام بأنشطة تحريضية ضد النظام الإيراني

وكانت المخابرات الإيرانية قد قامت باختطاف الأسير مسلم فرج الله الكعبي في 23 سبتمبر 2018 من منزله في حي التفكير الواقع في مدينة تستر لتقوم باحتجازه في مركزها في الأحواز ومن ثم نفيه إلى سجن ايفين الشهير في طهران ليقضي هناك أربعة أشهر من السجن وبعدها ليتم نقله مجددا إلى مخابرات النظام في الأحواز العاصمة ليسجن هناك 6 أشهر في زنزانة انفرادية من غير أن يمثل امام أي محكمة رغم عدم نزاهة المحاكم و فساد القضاء لدى النظام الإيراني

و أكدت مصادر ان مخابرات النظام قد قامت مؤخرا بنقل الأسير مسلم طعيمة ومجموعة من الأسرى الأخرين وهم حسين حمزة، رضا موسوي وصاحب كراسي الى سجن تستر في قسم يضم عدد كبير من المستوطنين المجرمين المتعاونين مع المخابرات بغرض إيذاء ومضايقة الأسرى الأحوازيين

وتتخوف عوائل هؤلاء الأسرى المتهمين بالتحريض و التآليب على النظام الإيراني من تصفيتهم داخل السجون وهو الأسلوب الذي يفضله النظام الإيراني على الإعدام الذي يثير الرأي العام الداخلي والخارجي، وعلى هذا طالبت عوائلهم المنظمات الحقوقية و وسائل الاعلام العربية والدولية بنصرة ابناءهم الذين يواجهون الموت

يذكر ان في الفترة الأخيرة تعرض مواطنين أحوازيين وهما محمود سعدي و كريم كعب عمير للخطف من جانب المخابرات في مدينة تستر بزعم ان تربطهم صلات مع مجموعة مسلم طعيمة الكعبي

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