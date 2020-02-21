ثامن صعود يومي لأسعار النفط .. التطمينات السعودية هدأت مخاوف الأسواق العالمية

المناطق_الرياض

قال محللون نفطيون، إن التطمينات السعودية للسوق النفطية هدأت المخاوف من تأثيرات “كورونا” في الطلب النفطي، في الوقت الذي سجل فيه النفط مكاسب سعرية جديدة أمس على أثر تراجع مخاوف الطلب بسبب تباطؤ ملموس في انتشار فيروس كورونا في الصين ودول العالم، ما رفع حالة التفاؤل والثقة في السوق بقرب تحقيق السيطرة الكاملة على المرض واحتواء آثاره المدمرة على الاقتصاد العالمي

وتلقت أسعار النفط دعما جديدا من تجدد المخاوف على العرض وتزايد احتمالات وقوع انقطاعات أكبر في ليبيا وفنزويلا جراء تصاعد حدة الصراع السياسي في البلدين، في المقابل بينما يتأهب المنتجون في “أوبك” وخارجها خلال أقل من أسبوعين للتباحث في فيينا حول مد العمل بتخفيضات الإنتاج لكامل العام الجاري مع احتمال إقرار تخفيضات أعمق في الربع الثاني إذا دعمت روسيا هذا الإجراء، الذي سيسهم كثيرا في تقييد المعروض العالمي من النفط

ويقول لـ”الاقتصادية”، محللون نفطيون إن السعودية أعطت تطمينات جيدة للسوق، هدأت المخاوف من تأثيرات فيروس كورونا، وذلك عندما أكد الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة أن الوباء سيكون له “تأثير محدود جدا” على الطلب النفطي، مثمنا الجهود التي تبذل حاليا من الصين بالتعاون مع بقية دول العالم لتخفيف الآثار الاقتصادية السلبية لانتشار الفيروس

وفي هذا الإطار، يقول أندريه جروس مدير قطاع آسيا في شركة “إم إم أيه سي” الألمانية، إن ظروف السوق تتجه إلى التحسن مع تراجع المخاوف من تأثير فيروس كورونا في ضوء تباطؤ انتشار الوباء في مقابل تحول الأنظار إلى القلق على استقرار العرض في إطار العقوبات على إيران وفنزويلا وصعوبات تعافي الإنتاج الليبي، ما ينذر باحتمال تجدد الانقطاعات وانكماش المعروض وهو ما يقود بدوره إلى تعافي الأسعار

ونوه جروس، إلى التطمينات السعودية الداعمة لاستقرار السوق على نحو واسع، كما أنها تؤيد تعميق تخفيضات الإنتاج خلال الاجتماع الوزراي المقبل لدول “أوبك” وخارجها من أجل امتصاص وفرة المعروض والحد من الاستمرار في بناء مزيد من المخزونات الفائضة، لافتا إلى أن الأمر ربما يكون متوقفا على مزيد من التنسيق مع روسيا، وهي التي تعد حتى الآن الأقل حماسا لتعميق مستوى التخفيضات الحالية

من جانبه، ذكر فيتوريو موسازي مدير العلاقات الدولية في شركة “سنام” الإيطالية للطاقة، أن الفترة الماضية كانت قاسية على السوق مع بدء انتشار فيروس كورونا، مضيفا أن كافة الأطراف المعنية تأمل في أن تثمر الجهود الدولية الحالية باحتواء الأزمة وتقليل الخسائر المتوالية، التي هددت النمو الاقتصادي وأدت إلى تراجع ملموس في بيانات الطلب العالمي على النفط

وأشار موسازي إلى أن تعافي الأسعار مؤشر جيد على نجاح تلك الجهود في تحجيم خسائر الفيروس خصوصا أن خسائر استهلاك النفط بسبب الوباء كانت شديدة على مدار الأسابيع الماضية، وظهرت بوضوح في نشاط المصافي الصينية، الذي انكمش على نحو حاد لمواجهة الطلب الضعيف حيث تعاملت المصافي مع كميات من النفط الخام بنسبة 25 في المائة أقل مما كانت عليه العام الماضي، ما أدى إلى انخفاض الاستهلاك العالمي خلال الربع الجاري للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، حيث قلل الفيروس من السفر والنشاط الاقتصادي في الصين

من ناحيته، يعتقد سيرجي فاكلينكو المحلل الروسي، أن اجتماع المنتجين الشهر المقبل يواجه تحديات منها، وضع السوق المتقلب، ومستوى الأسعار المتذبذب، إضافة إلى ضرورة الحفاظ على الوحدة والتوافق في برامج عمل المنتجين في “أوبك” وخارجها لافتا إلى أن تحالف “أوبك+” نجح من قبل في أزمات سابقة، وهم قادرون على تكرار نجاحهم من خلال الحلول الوسطى والحفاظ على الإجماع في قراراتهم المرتقبة

ولفت فاكلينكو إلى أن تمديد فترة تخفيض الإنتاج بمستوياته الحالية صار ضرورة ملحة في ضوء وضع السوق العالمية الراهن، وفي ظل توقعات استمرار وفرة الإمدادات، في مقابل انكماش نسبي في مستويات الطلب العالمي على النفط جراء أزمة الفيروس والركود والتباطؤ الاقتصادي

بدورها، ترى جولميرا رازيفا كبير الباحثين في المركز الاستراتيجي للطاقة في أذربيجان، أن مشكلات المعروض عادت لتسيطر على السوق، وتدعم صعود الأسعار مرة أخرى خاصة مع تهديد العقوبات الأمريكية المفروضة على شركة “روسنفت للتجارة” بضرب قدرة فنزويلا على تصدير النفط، لافتة إلى أن الإدارة الأمريكية تستهدف حاليا بقوة، الشركة الروسية التي تعد حاليا المصدر الرئيس للخام الفنزويلي

وتضيف جولميرا، أن شركة “روسنفت للتجارة” التي تعد أكبر منتج للنفط في روسيا تتحكم في حوالي نصف صادرات البلاد الموجهة إلى أسواق أمريكا اللاتينية، منوهة إلى أن مصافي التكرير أصبحت أكثر ترددا في شراء النفط الفنزويلي، كما أنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط الفنزويلي إلى حوالي 600 ألف برميل يوميا بنهاية العام من 850 ألف برميل في يناير الماضي

على صعيد تداولات الأسواق، واصلت أسعار النفط أمس مكاسبها، مع تحول تركيز السوق صوب تعطيلات المعروض، بينما انحسرت مخاوف الطلب عقب تراجع في عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في بؤرة تفشيه

ولا توجدة بادرة حل للصراع في ليبيا الذي أفضى إلى إغلاق موانئها وحقولها النفطية، بينما قد تخفض العقوبات الأمريكية على وحدة لشركة النفط الحكومية الروسية العملاقة روسنفت إمدادات الخام من فنزويلا بدرجة أكبر، ما يجدد المخاوف بشأن معروض النفط العالمي

وبحسب “رويترز”، ارتفعت العقود الآجلة لـ”خام برنت” 14 سنتا بما يعادل 0.2 في المائة إلى 59.26 دولار للبرميل، بعد صعودها إلى 59.71 دولار في وقت سابق من الجلسة، وكان خام القياس العالمي زاد 2.4 في المائة أول أمس، وهو يواصل صعوده لليوم الثامن على التوالي

وتقدمت عقود خام غرب تكساس الوسيط 38 سنتا أو 0.7 في المائة مسجلة 53.67 دولار للبرميل، وصعد غرب تكساس في ست من الجلسات السبع الأخيرة بدءا من 11 شباط (فبراير)

وقال ستيفن إنيس، كبير محللي السوق لدى أكسي كورب، إن “تعطيلات المعروض تساعد في تخفيف أثر الفيروس، لكنه من السابق لأوانه على الأرجح أن نعتقد أننا تجاوزنا أشد التداعيات الاقتصادية”