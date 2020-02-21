كاميرات المراقبة ترصد منفذ مجزرة هاناو بألمانيا أثناء التحضير لجريمته

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أظهرت كاميرات المراقبة المثبتة في المقهى الذي نفذ فيه “توبياس.ر” هجومه الإرهابي بمدينة هاناو الألمانية، قيامه بجولة استطلاع قبل 6 أيام من التنفيذ

وتناقل نشطاء لقطات مسجلة للقاتل كان يرتدي سترة خضراء اللون ويعتمر قبعة زرقاء

ولفت النشطاء إلى أن الجاني خطط لتنفيذ الهجوم بعد جولة استطلاعية في المقهى أجراها في 15 فبراير الجاري

ووقع هجوم مسلح على مقهيين في بلدة هاناو بألمانيا، يوم الأربعاء الماضي، أسفر عن مقتل 9 أشخاص، بينهم أتراك، وإصابة 6 بجروح

وعقب الهجوم، داهمت قوات الأمن منزل الإرهابي “توبياس.ر” (47 عاما)، وعثرت على جثته وجثة والدته البالغة 72 عاما