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علماء أمريكيون يطورون لقاحًا لفيروس كورونا الجديد

علماء أمريكيون يطورون لقاحًا لفيروس كورونا الجديد
http://almnatiq.net/?p=834668
المناطق_الرياض

قال فريق من علماء جريفكس Greffex، وهي شركة للهندسة الوراثية ومقرها هيوستن، الولايات الأمريكية، إنهم ابتكروا لقاحًا لفيروس كورونا

ونشرت صحيفة هيوستن بيزنس، أن الشركة أكملت تطوير لقاح فيروس كورونا، وأنه جاهز للاختبار والمراجعة على الحيوانات من قبل الجهات التنظيمية الأمريكية

ويأتي ذلك وسط تنافس عدد لا يُحصى من العلماء حول العالم على فعل الشيء نفسه، ويتبعون في سبيل ذلك العديد من الأساليب المختلفة، حيث كان قد أعلن علماء في المملكة المتحدة أنهم بدأوا اختبار جرعات تجريبية قد تكون بمثابة لقاح فيروس كورونا، وأعلن باحثون في جامعة تكساس في أوستن أنهم صنعوا مركبًا يعتقدون أيضًا أن له نفس المهمة

وتطوير لقاح فيروس كورونا ما هو إلا الخطوة الأولى نحو توزيعه، حيث تشير معظم التقديرات إلى أن الاختبار والإنتاج قد يستغرقان ما بين 18 شهرًا وسنتين، لكن لم تعلن Greffex عن جدولها الزمني

وانتشر فيروس كورونا بشكل سريع وقتل مئات من الناس حتى أن علماء الشركة الأمريكية لم يرغبوا في التعرض لخطر قد يؤدي إلى المرض الذي يهدد الحياة والمعروف باسم COVID-19، بدلًا من ذلك، بنى العلماء في شركة الهندسة الوراثية لقاحهم على فيروس يُعرف باسم الفيروس الغدي، والفيروسات الغدية من بين الأسباب الأكثر شيوعًا للالتهابات التنفسية الفيروسية، حيث تمثل ما بين 2 إلى 5% من نزلات البرد، وتستخدم على نطاق واسع في صنع اللقاحات

وتبتكر شركات أخرى لقاح فيروس كورونا من لقاحات تم تطويرها سابقًا خلال تفشي مرض سارس

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