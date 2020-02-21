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“الموانئ” الكويتية توقف نقل الأفراد من وإلى #إيران بحرا..بسبب كورونا

“الموانئ” الكويتية توقف نقل الأفراد من وإلى #إيران بحرا..بسبب كورونا
http://almnatiq.net/?p=834670
المناطق_الرياض

 أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، وقف نقل الأفراد من وإلى إيران بحرا؛ وذلك بعد الإعلان عن تسجيل حالات إصابة ووفيات بفيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) هناك

وقالت (الموانئ) الكويتية – في بيان نشرته على صفحتها الرسمية لعى موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”- إن قرار الإيقاف جاء بغية تحاشي أي احتمالية لانتقال المرض بين الركاب

وكانت الخطوط الجوية الكويتية، قد أعلنت وقف تشغيل جميع رحلاتها إلى إيران، بعد تسجيل إصابات ووفيات بالفيروس الجديد

وأوصت وزارة الصحة الكويتية أمس الخميس، بعدم السفر إلى مدينة (قم) الإيرانية جنوب العاصمة طهران في الوقت الحالي، بعد ظهور إصابات ب(كورونا)، وتسجيل حالتي وفاة نتيجة الإصابة به

يشار إلى أن وزارة الصحة الإيرانية، كانت قد أعلنت أمس، ارتفاع عدد المصابين بالفيروس إلى خمس حالات مؤكدة، بعد تسجيل ثلاثة حالات جديدة بمدينتي (قم) و(اراك) المجاورتين، فضلا عن حالتي وفاة في (قم)

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