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نائب نجران يتفقد المديرية العامة للسجون بمنطقة نجران

نائب نجران يتفقد المديرية العامة للسجون بمنطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=834687
واس _ نجران

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبد العزيز نائب أمير منطقة نجران اليوم المديرية العامة للسجون بمنطقة نجران، وقف خلالها على مرافق المديرية والمباني والأقسام التابعة, مطلعا على أجنحة مركز الأعمال والمدرسة الخاصة بالنزلاء والمعهد المهني، ومنتجات النزلاء.
وثمن سموه خلال زيارته التفقدية الجهود التي تبذلها المديرية من خلال البرامج التأهيلة والإصلاحية، وتحفيزها للنزلاء للتدرب على أحد المسارات الحِرَفية التي تُكسب النزيل المعرفة والاحتراف في المهن المختلفة، وبالتالي تسهم في توفير الحياة الكريمة لهم بعد خروجهم، حاثًا على الاهتمام بهذه الفئة والعمل على تطوير مهاراتهم.
ونوه الأمير تركي بن هذلول بالدعم الذي تقدمه الحكومة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للسجناء وأسرهم.
من جهته أعرب مدير إدارة سجون منطقة نجران العقيد الدكتور شايع بن سعد القحطاني عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة نجران، ولسمو نائبه على ما يوليانه من اهتمام ومتابعة للقطاعات الأمنية بالمنطقة، مثمناً زيارة سموه للمديرية التي تؤكد حرص وعناية القيادة الرشيدة بالقطاعات الأمنية كافة من خلال توفير احتياجاتها الفنية والبشرية, للإسهام في رفع كفاءة القوات والأجهزة الأمنية بما يمكّنها من أداء أعمالها بكل دقة واحترافية عالية.

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