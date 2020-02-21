منتدى “اكتشاف المواهب الاجتماعية” بنجران يتيح التسجيل إلكترونياً لحضور فعالياته

المناطق - نجران

دعت اللجنة العلمية لمنتدى “اكتشاف المواهب الاجتماعية “،الذي تنظمه جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي بالتعاون مع فرع مركز الحوار الوطني بنجران يوم الاثنين المقبل، الراغبين في حضور فعاليات المنتدى إلى التسجيل إلكترونياً ،وذلك عبر الرابط https://sites.google.com/view/seetahaward.

وبينت اللجنة أن فعاليات المنتدى الذي يستمر على مدى يومين ،ستشتمل على جلسات حوارية تتحدث عن التنمية الشاملة وإسهاماتها لدعم المواهب ،ومنهجية جودة الحياة الاجتماعية, وطرق تطوير الأدوات الاستثمارية في الجمعيات الخيرية، إضافة إلى دور المؤسسات التعليمية والأسرة في اكتشاف المواهب وتوجيهها، وطرق حماية المواهب من الأفكار المضللة، ودور الإعلام في دعم المواهب الاجتماعية، فيما ستشتمل فعاليات المنتدى على إقامة ورش عمل متخصصة في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والفنية والرياضية.