احدث الأخبار

إغلاق 19 منشأة في الخرج
منطقة الرياض
 المملكة تعبر عن تضامنها مع ألمانيا جرّاء حادثي إطلاق النار بمدينة هاناو
أبرز المواد
 الادعاء السويسري: القطري ناصر الخليفي.. فاسد
أبرز المواد
 رئيس وزراء متهم بقتل زوجته السابقة بالرصاص
أبرز المواد
 شاهد.. أمير الرياض يزور مواطنة ترفع علم المملكة على منزلها منذ 52 عاما.. ويقبّل رأسها
أبرز المواد
 وزير الخارجية: يجب مواصلة الضغط على إيران لوقف تدخلاتها بالمنطقة
أبرز المواد
 منتدى “اكتشاف المواهب الاجتماعية” بنجران يتيح التسجيل إلكترونياً لحضور فعالياته
منطقة نجران
 نائب نجران يتفقد المديرية العامة للسجون بمنطقة نجران
منطقة نجران
 سعر النفط يتراجع 1.1 %
أبرز المواد
 حفتر: وقف إطلاق النار في ليبيا سيتوقف على الانسحاب التركي
أبرز المواد
 صورة لإحدى رايات الملك عبدالعزيز التي رفعت في معاركه لتوحيد البلاد
أبرز المواد
 علماء أمريكيون يطورون لقاحًا لفيروس كورونا الجديد
أبرز المواد
إغلاق 19 منشأة في الخرج

إغلاق 19 منشأة في الخرج

منطقة الرياض
المملكة تعبر عن تضامنها مع ألمانيا جرّاء حادثي إطلاق النار بمدينة هاناو

المملكة تعبر عن تضامنها مع ألمانيا جرّاء حادثي إطلاق النار بمدينة هاناو

أبرز المواد
الادعاء السويسري: القطري ناصر الخليفي.. فاسد

الادعاء السويسري: القطري ناصر الخليفي.. فاسد

أبرز المواد
رئيس وزراء متهم بقتل زوجته السابقة بالرصاص

رئيس وزراء متهم بقتل زوجته السابقة بالرصاص

أبرز المواد

منتدى “اكتشاف المواهب الاجتماعية” بنجران يتيح التسجيل إلكترونياً لحضور فعالياته

منتدى “اكتشاف المواهب الاجتماعية” بنجران يتيح التسجيل إلكترونياً لحضور فعالياته
http://almnatiq.net/?p=834689
المناطق - نجران

دعت اللجنة العلمية لمنتدى “اكتشاف المواهب الاجتماعية “،الذي تنظمه جائزة الأميرة صيتة بنت عبد العزيز للتميز في العمل الاجتماعي بالتعاون مع فرع مركز الحوار الوطني بنجران يوم الاثنين المقبل، الراغبين في حضور فعاليات المنتدى إلى التسجيل إلكترونياً ،وذلك عبر الرابط https://sites.google.com/view/seetahaward.
وبينت اللجنة أن فعاليات المنتدى الذي يستمر على مدى يومين ،ستشتمل على جلسات حوارية تتحدث عن التنمية الشاملة وإسهاماتها لدعم المواهب ،ومنهجية جودة الحياة الاجتماعية, وطرق تطوير الأدوات الاستثمارية في الجمعيات الخيرية، إضافة إلى دور المؤسسات التعليمية والأسرة في اكتشاف المواهب وتوجيهها، وطرق حماية المواهب من الأفكار المضللة، ودور الإعلام في دعم المواهب الاجتماعية، فيما ستشتمل فعاليات المنتدى على إقامة ورش عمل متخصصة في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والفنية والرياضية.

روابط ذات صلة

نائب نجران يتفقد المديرية العامة للسجون بمنطقة نجران

نائب نجران يتفقد المديرية العامة للسجون بمنطقة نجران
منتدى ( اكتشاف المواهب الاجتماعية ) في نجران.. أهداف سامية و طموحات كبيرة

منتدى ( اكتشاف المواهب الاجتماعية ) في نجران.. أهداف سامية و طموحات كبيرة
(جلوي بن عبد العزيز) .. نجاحات قطوفها دانية

(جلوي بن عبد العزيز) .. نجاحات قطوفها دانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*