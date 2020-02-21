وزير الخارجية: يجب مواصلة الضغط على إيران لوقف تدخلاتها بالمنطقة

المناطق - الرياض

شدد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الجمعة، على ضرورة مواصلة الضغط على إيران لوقف تدخلاتها في شؤون دول المنطقة،

وقال إن الهجمات الحوثية تدل على عدم جدية الميليشيات في حل الأزمة اليمنية.

وأضاف وزير الخارجية السعودي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني في برلين، أنه من المهم مواصلة دعم العمل الإنساني في اليمن.

فيما يخص الشأن الليبي، أكد الوزير السعودي استمرار دعم الجهود السياسية لحل الأزمة في ليبيا، مؤكدا “عبرنا عن قلقنا الكبير من إرسال تركيا لعدد كبير من المرتزقة إلى ليبيا”.