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محمد صلاح يتوعد أتلتيكو مدريد بـ”كلمتين”

محمد صلاح يتوعد أتلتيكو مدريد بـ”كلمتين”
http://almnatiq.net/?p=834703
المناطق - الرياض

وجه النجم المصري محمد صلاح رسالة مبطنة لنادي أتلتيكو مدريد الإسبانى، قبل موقعة الإياب على ملعب آنفيلد في دورى أبطال أوروبا.

وكان صلاح نشر، الخميس، على حسابه رسمي صورتين له من المباراة التي جمعت فريقه ليفربول مع مضيفه المدريدي والتي انتهت بفوز أتلتيكو بهدف نظيف في إطار ذهاب دور ثمن النهائي لأقوى بطولات أوروبا الكروية.

وكتب محمد صلاح تحت الصورتين باللغة الإنجليزية: “الأنفليد ينتظركم”.

وكان عدد من نجوم ليفربول قد وجهوا رسائل مماثلة في أوقات سابق إذ قال أدريان، حارس ليفربول، في تصريحات لصحيفة “ماركا”، “عليهم أن يسألوا برشلونة، فى أنفيلد لا نفقد شيء”.

وكان فريق ليفربول قد تغلب على برشلونة 4-0 في ريمونتادا تاريخية بإياب نصف نهائى دورى أبطال أوروبا الموسم الماضى، بعدما خسر فى “كامب نو” ضد البارسا 0-3.

وأضاف أدريان خلال تصريحاته “أعتقد أن المشجعين يستعدون بالفعل للمباراة بعد ما شاهدوه ودعمنا لتسجيل هدف سريع ونأمل ألا يكون لدى أتلتيكو حظ كبير فى هذا الجانب الدفاعى”.

وعلى نفس المنوال قال مدرب الفريق يورغن كلوب إن الأمر لم ينته بعد، وصرح عقب المباراة: “أعتقد أن علي أن أكون محفزا للجماهير في الإياب، سأكون مركزا على المباراة. جمهورنا سيكون جاهزا. أهلا بكم في أنفيلد. الأمر لم ينته بعد”.

وسيستقبل ليفربول خصمه أتلتيكو مدريد، في لقاء الإياب على استاد أنفيلد، يوم 11 مارس المقبل.

وسيتعين على ليفربول الانتصار بفارق هدفين، أو الانتصار بنتيجة 1-0 ثم حسم المباراة في الشوطين الإضافيين أو بركلات الترجيح.

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