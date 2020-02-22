احدث الأخبار

“الزكاة والدخل” للمنشآت: قدموا إقرارات ضريبة “المضافة” قبل نهاية فبراير
أبرز المواد
 محمد صلاح يتوعد أتلتيكو مدريد بـ”كلمتين”
أبرز المواد
 أردوغان يكشف أطماعه: هدفنا “السيطرة الكاملة” على ليبيا
منوعات
 العالم في خطر.. ديون الحكومات تبلغ مستوى قياسيا
أبرز المواد
 “أبل” تحضر مفاجأة في هاتفها “الرخيص” المنتظر
أبرز المواد
 البنوك السعودية توضح ضوابط استخدام مركبات الإيجار التمويلي
أبرز المواد
 تعليم وادي الدواسر يعقد حلقة نقاش حول تفعيل لقاء “بوابة المستقبل”
منطقة الرياض
 مليشيا الحوثي الإرهابية تقصف مقرًا للمنظمات الدولية في جنوب محافظة الحديدة
أبرز المواد
 خادم الحرمين يبعث برسالة إلى ملك اسواتيني
أبرز المواد
 الجوازات : تعليق سفر المقيمين إلى إيران
أبرز المواد
 وزير الخارجية يستقبل الرئيس التنفيذي مدير المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية
أبرز المواد
 القطاع الصحي برجال ألمع يحتفي باليوم المحلي للزواج الصحي
منطقة عسير
“الزكاة والدخل” للمنشآت: قدموا إقرارات ضريبة “المضافة” قبل نهاية فبراير

“الزكاة والدخل” للمنشآت: قدموا إقرارات ضريبة “المضافة” قبل نهاية فبراير

أبرز المواد
محمد صلاح يتوعد أتلتيكو مدريد بـ”كلمتين”

محمد صلاح يتوعد أتلتيكو مدريد بـ”كلمتين”

أبرز المواد
أردوغان يكشف أطماعه: هدفنا “السيطرة الكاملة” على ليبيا

أردوغان يكشف أطماعه: هدفنا “السيطرة الكاملة” على ليبيا

منوعات
العالم في خطر.. ديون الحكومات تبلغ مستوى قياسيا

العالم في خطر.. ديون الحكومات تبلغ مستوى قياسيا

أبرز المواد

“الزكاة والدخل” للمنشآت: قدموا إقرارات ضريبة “المضافة” قبل نهاية فبراير

“الزكاة والدخل” للمنشآت: قدموا إقرارات ضريبة “المضافة” قبل نهاية فبراير
http://almnatiq.net/?p=834724
المناطق- الرياض

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية لشهر يناير 2020، قبل نهاية شهر فبراير الجاري، عبر بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.

وبحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يتوجب على المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، تقديم إقراراتها شهرياً، وذلك قبل نهاية الشهر التالي للشهر الخاص بالفترة الضريبية، وبالتالي عليها تقديم إقرارها الضريبي لشهر يناير من هذا العام قبل نهاية شهر فبراير الجاري.

كما أكدت الهيئة أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.

وأوضحت الهيئة أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علمه بالخطأ.

ويحق للمنشأة في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس، وذلك عن طريق حساب المنشأة في بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.

وتدعو الهيئة العامة للزكاة والدخل كافة المنشآت إلى زيارة الموقع الرسمي للهيئة GAZT.GOV.SA الذي يوّفر مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعًا داعمًا للمنشآت إلى جانب المواد الإرشادية، داعيةً في ذات الوقت المنشآت التي لديها استفسارات عن الضريبة إلى التواصل معها من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو على حساب التواصل الاجتماعي [email protected]، أو البريد الإلكتروني [email protected]

روابط ذات صلة

محمد صلاح يتوعد أتلتيكو مدريد بـ”كلمتين”

محمد صلاح يتوعد أتلتيكو مدريد بـ”كلمتين”
العالم في خطر.. ديون الحكومات تبلغ مستوى قياسيا

العالم في خطر.. ديون الحكومات تبلغ مستوى قياسيا
“أبل” تحضر مفاجأة في هاتفها “الرخيص” المنتظر

“أبل” تحضر مفاجأة في هاتفها “الرخيص” المنتظر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*