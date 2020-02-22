46.65 مليار ريال تداولات السعوديين في الأسواق الأمريكية والأوروبية

المناطق- الرياض

ارتفعت قيمة تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية والأوروبية عبر الشركات المرخص لها بيعا وشراء خلال 2019 بنسبة 10.8 في المائة بما يعادل 4.55 مليار ريال، إذ بلغت 46.65 مليار ريال مقارنة بتداولات 2018 البالغة 42.1 مليار ريال.

وبحسب “الاقتصادية”، فإن نمو قيم تداولات السعوديين في الأسهم الأمريكية والأوروبية خلال 2019، يعد رابع ارتفاع سنوي بحسب البيانات التاريخية المتوافرة.

ومن حجم تداولات السعوديين البالغة 46.65 مليار دولار، استحوذت السوق الأمريكية على 98.2 في المائة أي بنحو 45.8 مليار ريال، في حين استحوذت السوق الأوروبية على 1.8 في المائة بنحو 855 مليون ريال.

فيما استحوذت تداولاتهم في السوق الأمريكية والأوروبية عبر الجهات المرخصة على 91.5 في المائة من إجمالي التداولات في الأسواق الخارجية البالغة 50.96 مليار ريال خلال 2019، لتشكل السوق الأمريكية فقط منها 89.9 في المائة ونحو 1.7 في المائة للسوق الأوروبية.

وتأتي تداولات السعوديين في سوق الأسهم الأمريكية والأوروبية على نوعين، الأول عبر شركات مرخص لها من هيئة السوق المالية، والنوع الآخر تداولات مباشرة دون وسيط محلي، بيد أنه لا توجد بيانات رسمية عن حجم هذه التداولات.