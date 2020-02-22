LucidPix لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد

المناطق- الرياض

تدعم الهواتف الحديثة التقاط الصور بدقة عالية، لكن مع تطورها ما زالت تواجه صعوبة في العمق البصري وهو الميزة الرئيسة في التصوير ثلاثي الأبعاد، لكن حتى مع عدم دعمها لهذه التقنية، فقد بات هذا الأمر ممكنا عبر الميزات التي توفرها التطبيقات، وهنا يأتي دور تطبيق LucidPix الذي يوفر للهواتف إتقان صور ثلاثية الأبعاد.

ويعتمد التطبيق على ميزات الذكاء الاصطناعي لالتقاط صور ثلاثية الأبعاد باستخدام كاميرا أي هاتف ذكي سواء كان جديدا أو قديما، دون الحاجة إلى كاميرا متعددة العدسات، أو مستشعرات حديثة مدمجة. كما أنه سهل الاستخدام ولا يتطلب أي مهارات تصوير خاصة.

ويعمل الذكاء الاصطناعي على تحديد الكائنات في المشهد ثم إنشاء خريطة عمق، وبذلك يمكن التقاط صور ثلاثية الأبعاد باستخدام كاميرا الهاتف العادية، ويتيح أيضا تحويل الصور الثنائية الأبعاد التي التقطتها إلى صور ثلاثية الأبعاد، وكذلك إنشاء مقاطع فيديو للصور ثلاثية الأبعاد لمشاركتها.

ويتضمن التطبيق أيضا خيارات مشاركة مدمجة مع مجتمع التطبيق، أو على منصات التواصل الاجتماعي مثل، “فيسبوك” الذي يدعم عرض الصور ثلاثية الأبعاد، إضافة إلى توفير خيارات المشاركة في “إنستجرام”، “سناب شات، وTikTok كفيديو أو صور متحركة GIF، كما يتضمن إطارات ثلاثية الأبعاد وملصقات، إذا كنت تبحث عن مزيد من التخصيص للصور.

ويتميز التطبيق بإمكانية تشغيله على معظم الهواتف الذكية، من أحدث الهواتف الرائدة ـ سواء كانت هواتف “آيفون”، “أندرويد”، أو حتى الهواتف التي تقع تحت الفئة المتوسطة التي صدرت من عدة أعوام مضت.