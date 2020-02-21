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إغلاق 19 منشأة في الخرج

إغلاق 19 منشأة في الخرج
http://almnatiq.net/?p=834742
المناطق-أشرف العصيمي

أغلقت بلدية محافظة الخرج 19 منشأة مختلفة الأنشطة.

وشملت المنشآت المغلقة مخالفات مختلفة فمنها عدم استيفاء الشروط الصحية وأخرى لسوء التخزين وتداول المواد الغذائية بطريقة غير صحية وعدم الاهتمام بالنظافة العامة ،كما رصد مواد غدائية مجهولة المصدر وغير صالحة للأستهلاك.

جاء ذلك في سياق حملة تفتيشية مكثفة شملت المنشآت والمطاعم المتعلقة بالصحة العامة، حيث طبقت بحق المنشآت المخالفة لائحة الجزاءات البلدية.

من جانبه أكد رئيس البلدية المهندس أحمد بن محمد البكيري ان البلدية عازمة لمزيداً من الحملات المكثفة في الفترة القادمة بما يخدم الصحة العامة .

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