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تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين..

الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يعقد غداً في الرياض

الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يعقد غداً في الرياض
http://almnatiq.net/?p=834750
المناطق - واس

يعقد في مدينة الرياض خلال الفترة من 22 إلى 23 فبراير 2020م الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.
وسيشارك في الاجتماع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من دول مجموعة العشرين والدول المدعوة، بالإضافة إلى رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية.
وسيرأس الاجتماع معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي.
وسيناقش وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية آفاق الاقتصاد العالمي وخيارات السياسات لدعم النمو الاقتصادي والتصدي للمخاطر المحيطة به.
كما سيناقش أولويات رئاسة المملكة لمجموعة العشرين تحت هدفها العام المتمثل في “اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع”، التي تتضمن تعزيز إتاحة الفرص للجميع، ومعالجة التحديات الضريبية الناجمة من التحول إلى الاقتصاد الرقمي، والاستفادة من التقنية في البنية التحتية، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، وتأطير المسائل الرقابية والتنظيمية لمواكبة العصر الرقمي.
وعلى هامش الاجتماع، ستقوم رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بعقد مؤتمر وزاري لمجموعة العشرين عن الضرائب الدولية في الرياض بتاريخ 22 فبراير 2020، حيث سيناقش المؤتمر التطورات في الشفافية الضريبية وسبل تعزيز الجهود لمعالجة التحديات الضريبية الناجمة من التحول إلى الاقتصاد الرقمي.
وسيقدم معالي وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، وسيشارك في مناقشات ضرائب الاقتصاد الرقمي.
ولمزيد من المعلومات المتعلقة بمجموعة العشرين وبرنامج رئاسة المملكة للمجموعة والحصول على نسخة كاملة من برنامج الفعاليات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.g20.org.

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