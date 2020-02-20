” المنصة النقدية ” في رواق بحور بأدبي الشرقية

المناطق - الدمام

يقيم نادي المنطقة الشرقية الأدبي، مساء الثلاثاء المقبل ، اللقاء السادس لفعاليات “رواق بحور” الذي يعد أحد برامج النادي الجديدة مع انطلاقة موسمه الثقافي لهذا العام، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.

وقال رئيس مجلس إدارة النادي الناقد والإعلامي محمد بودي إن هذا اللقاء يتضمن ورشة تفاعلية بعنوان ” المنصة النقدية ” يعرض فيها الشعراء نصوصهم على عدد من النقاد ليتم مناقشة جودة النص لغة وصورة وأسلوباً وموسيقا ويشارك في هذه الورشة الناقد الدكتور سعيد العمري والناقد الدكتور عبدالله العساف ووجه بودي الدعوة للشعراء والمواهب الواعدة للاشتراك في هذه المنصة والتفاعل معها وإرسال ثلاث قصائد لكل شاعر عبر استمارة معدة ومنشورة في مواقع النادي التواصلية ليتم تقييمها نقدياً في المنصة وكذلك للجمهور لحضور هذه الفعالية وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء الثلاثاء المقبل ١ رجب ١٤٤١هـ الموافق ٢٥ فبراير ٢٠٢٠م في قاعة الأميرة سحاب بنت عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في مقر النادي في حي المزروعية في مدينة الدمام.