بعد وصول “كورونا” إلى إيران .. السيستاني يتحدث عن “الخطر المحدق”

المناطق - وكالات

حذر المرجع الشيعي في العراق آية الله علي السيستاني اليوم الجمعة من “الخطر المحدق” الذي يمثله فيروس كورونا المستجد على العراق، بالتزامن من تشديد الإجراءات الحكومية لمنع دخول الوباء الذي بدأ ينتشر في إيران المجاورة.

وقال ممثل المرجعية أحمد الصافي في خطبة الجمعة التي أقيمت في كربلاء إن “هناك مشاكل كثيرة في المؤسسات الصحية بالعراق ولا بد من حلول جذرية لتلك المشاكل”.

وأضاف أن “الاستعدادات يجب أن تكون شديدة وعلى أعلى مستوياته بمستوى هذا الخطر فيروس كورونا، وأن تكون الجهات المسؤولة بمستوى الخطر المحدق بالعراق”.

ودعا الصافي “الجهات الصحية المعنية إلى بيان مخاطر وطرق العلاج وضرورة أن تكون استعدادات المؤسسات الصحيـة على أعلى ما يمكن وبمستوى المسؤولية لرفع قدرة تلك المؤسسات ودرء الخطر عن المجتمع والبلاد”.

وكانت السلطات العراقية قررت الخميس منع الوافدين من إيران من دخول أراضيه عبر كافة المنافذ الحدودية، بعد تسجيل حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في مدينة قم، مستثنيا العراقيين الذين يريدون العودة لبلدهم والذين سيتوجب عليهم الخضوع لحجر صحي.

وعلقت الخطوط الجوية العراقية رحلاتها إلى إيران حتى إشعار آخر، بينما لم يتّضح بعد ما إذا كانت الطائرات الإيرانية ستُمنع كذلك من الهبوط في مطار بغداد.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية الجمعة وفاة شخصين من أصل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجمهورية الإسلامية لترتفع حصيلة ضحايا المرض في هذا البلد إلى أربع وفيات، وعدد المصابين إلى 18 شخصا.