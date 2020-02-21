احدث الأخبار

بعد وصول “كورونا” إلى إيران .. السيستاني يتحدث عن “الخطر المحدق”
أبرز المواد
 ” المنصة النقدية ” في رواق بحور بأدبي الشرقية
المنطقة الشرقية
 الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يعقد غداً في الرياض
أبرز المواد
 القطاع الخاص يعزز تجارته مع هونغ كونغ بمذكرة تفاهم
أبرز المواد
 إغلاق 19 منشأة في الخرج
منطقة الرياض
 المملكة تعبر عن تضامنها مع ألمانيا جرّاء حادثي إطلاق النار بمدينة هاناو
أبرز المواد
 الادعاء السويسري: القطري ناصر الخليفي.. فاسد
أبرز المواد
 رئيس وزراء متهم بقتل زوجته السابقة بالرصاص
أبرز المواد
 شاهد.. أمير الرياض يزور مواطنة ترفع علم المملكة على منزلها منذ 52 عاما.. ويقبّل رأسها
أبرز المواد
 وزير الخارجية: يجب مواصلة الضغط على إيران لوقف تدخلاتها بالمنطقة
أبرز المواد
 منتدى “اكتشاف المواهب الاجتماعية” بنجران يتيح التسجيل إلكترونياً لحضور فعالياته
منطقة نجران
 نائب نجران يتفقد المديرية العامة للسجون بمنطقة نجران
منطقة نجران
بعد وصول “كورونا” إلى إيران .. السيستاني يتحدث عن “الخطر المحدق”

بعد وصول “كورونا” إلى إيران .. السيستاني يتحدث عن “الخطر المحدق”

أبرز المواد
” المنصة النقدية ” في رواق بحور بأدبي الشرقية

” المنصة النقدية ” في رواق بحور بأدبي الشرقية

المنطقة الشرقية
الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يعقد غداً في الرياض

الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يعقد غداً في الرياض

أبرز المواد
القطاع الخاص يعزز تجارته مع هونغ كونغ بمذكرة تفاهم

القطاع الخاص يعزز تجارته مع هونغ كونغ بمذكرة تفاهم

أبرز المواد

بعد وصول “كورونا” إلى إيران .. السيستاني يتحدث عن “الخطر المحدق”

بعد وصول “كورونا” إلى إيران .. السيستاني يتحدث عن “الخطر المحدق”
http://almnatiq.net/?p=834756
المناطق - وكالات

حذر المرجع الشيعي في العراق آية الله علي السيستاني اليوم الجمعة من “الخطر المحدق” الذي يمثله فيروس كورونا المستجد على العراق، بالتزامن من تشديد الإجراءات الحكومية لمنع دخول الوباء الذي بدأ ينتشر في إيران المجاورة.

وقال ممثل المرجعية أحمد الصافي في خطبة الجمعة التي أقيمت في كربلاء إن “هناك مشاكل كثيرة في المؤسسات الصحية بالعراق ولا بد من حلول جذرية لتلك المشاكل”.

وأضاف أن “الاستعدادات يجب أن تكون شديدة وعلى أعلى مستوياته بمستوى هذا الخطر فيروس كورونا، وأن تكون الجهات المسؤولة بمستوى الخطر المحدق بالعراق”.

ودعا الصافي “الجهات الصحية المعنية إلى بيان مخاطر وطرق العلاج وضرورة أن تكون استعدادات المؤسسات الصحيـة على أعلى ما يمكن وبمستوى المسؤولية لرفع قدرة تلك المؤسسات ودرء الخطر عن المجتمع والبلاد”.

وكانت السلطات العراقية قررت الخميس منع الوافدين من إيران من دخول أراضيه عبر كافة المنافذ الحدودية، بعد تسجيل حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد في مدينة قم، مستثنيا العراقيين الذين يريدون العودة لبلدهم والذين سيتوجب عليهم الخضوع لحجر صحي.

وعلقت الخطوط الجوية العراقية رحلاتها إلى إيران حتى إشعار آخر، بينما لم يتّضح بعد ما إذا كانت الطائرات الإيرانية ستُمنع كذلك من الهبوط في مطار بغداد.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية الجمعة وفاة شخصين من أصل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجمهورية الإسلامية لترتفع حصيلة ضحايا المرض في هذا البلد إلى أربع وفيات، وعدد المصابين إلى 18 شخصا.

روابط ذات صلة

الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يعقد غداً في الرياض

الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يعقد غداً في الرياض
القطاع الخاص يعزز تجارته مع هونغ كونغ بمذكرة تفاهم

القطاع الخاص يعزز تجارته مع هونغ كونغ بمذكرة تفاهم
المملكة تعبر عن تضامنها مع ألمانيا جرّاء حادثي إطلاق النار بمدينة هاناو

المملكة تعبر عن تضامنها مع ألمانيا جرّاء حادثي إطلاق النار بمدينة هاناو

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*