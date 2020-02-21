احدث الأخبار

“الأرصاد” تنبه من رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة
أبرز المواد
 بعد وصول “كورونا” إلى إيران .. السيستاني يتحدث عن “الخطر المحدق”
أبرز المواد
 ” المنصة النقدية ” في رواق بحور بأدبي الشرقية
المنطقة الشرقية
 الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يعقد غداً في الرياض
أبرز المواد
 القطاع الخاص يعزز تجارته مع هونغ كونغ بمذكرة تفاهم
أبرز المواد
 إغلاق 19 منشأة في الخرج
منطقة الرياض
 المملكة تعبر عن تضامنها مع ألمانيا جرّاء حادثي إطلاق النار بمدينة هاناو
أبرز المواد
 الادعاء السويسري: القطري ناصر الخليفي.. فاسد
أبرز المواد
 رئيس وزراء متهم بقتل زوجته السابقة بالرصاص
أبرز المواد
 شاهد.. أمير الرياض يزور مواطنة ترفع علم المملكة على منزلها منذ 52 عاما.. ويقبّل رأسها
أبرز المواد
 وزير الخارجية: يجب مواصلة الضغط على إيران لوقف تدخلاتها بالمنطقة
أبرز المواد
 منتدى “اكتشاف المواهب الاجتماعية” بنجران يتيح التسجيل إلكترونياً لحضور فعالياته
منطقة نجران
“الأرصاد” تنبه من رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد” تنبه من رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة

أبرز المواد
بعد وصول “كورونا” إلى إيران .. السيستاني يتحدث عن “الخطر المحدق”

بعد وصول “كورونا” إلى إيران .. السيستاني يتحدث عن “الخطر المحدق”

أبرز المواد
” المنصة النقدية ” في رواق بحور بأدبي الشرقية

” المنصة النقدية ” في رواق بحور بأدبي الشرقية

المنطقة الشرقية
الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يعقد غداً في الرياض

الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يعقد غداً في الرياض

أبرز المواد

“الأرصاد” تنبه من رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد” تنبه من رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=834759
المناطق - المدينة المنورة

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات عن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة اليوم , تضمنت رياحاً نشطة يشمل تأثيرها تدني مدى الرؤية.
وأوضحت إدارة الأرصاد أن الحالة التي تشمل محافظة المهد ومحافظة الحناكية، تبدأ من الساعة ٨ صباحا وتستمر حتى الساعة السابعة -بمشيئة الله تعالى- من مساء هذا اليوم .

روابط ذات صلة

بعد وصول “كورونا” إلى إيران .. السيستاني يتحدث عن “الخطر المحدق”

بعد وصول “كورونا” إلى إيران .. السيستاني يتحدث عن “الخطر المحدق”
الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يعقد غداً في الرياض

الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يعقد غداً في الرياض
القطاع الخاص يعزز تجارته مع هونغ كونغ بمذكرة تفاهم

القطاع الخاص يعزز تجارته مع هونغ كونغ بمذكرة تفاهم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*