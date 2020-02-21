احدث الأخبار

“الأرصاد”: رياح نشطة على منطقة تبوك تؤدي إلى تدني مدى الرؤية
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة
أبرز المواد
 بعد وصول “كورونا” إلى إيران .. السيستاني يتحدث عن “الخطر المحدق”
أبرز المواد
 ” المنصة النقدية ” في رواق بحور بأدبي الشرقية
المنطقة الشرقية
 الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يعقد غداً في الرياض
أبرز المواد
 القطاع الخاص يعزز تجارته مع هونغ كونغ بمذكرة تفاهم
أبرز المواد
 إغلاق 19 منشأة في الخرج
منطقة الرياض
 المملكة تعبر عن تضامنها مع ألمانيا جرّاء حادثي إطلاق النار بمدينة هاناو
أبرز المواد
 الادعاء السويسري: القطري ناصر الخليفي.. فاسد
أبرز المواد
 رئيس وزراء متهم بقتل زوجته السابقة بالرصاص
أبرز المواد
 شاهد.. أمير الرياض يزور مواطنة ترفع علم المملكة على منزلها منذ 52 عاما.. ويقبّل رأسها
أبرز المواد
 وزير الخارجية: يجب مواصلة الضغط على إيران لوقف تدخلاتها بالمنطقة
أبرز المواد
“الأرصاد”: رياح نشطة على منطقة تبوك تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

“الأرصاد”: رياح نشطة على منطقة تبوك تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

أبرز المواد
“الأرصاد” تنبه من رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد” تنبه من رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة

أبرز المواد
بعد وصول “كورونا” إلى إيران .. السيستاني يتحدث عن “الخطر المحدق”

بعد وصول “كورونا” إلى إيران .. السيستاني يتحدث عن “الخطر المحدق”

أبرز المواد
” المنصة النقدية ” في رواق بحور بأدبي الشرقية

” المنصة النقدية ” في رواق بحور بأدبي الشرقية

المنطقة الشرقية

“الأرصاد”: رياح نشطة على منطقة تبوك تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

“الأرصاد”: رياح نشطة على منطقة تبوك تؤدي إلى تدني مدى الرؤية
http://almnatiq.net/?p=834762
المناطق - تبوك

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم، تنبيهاً عن حالة الطقس بمنطقة تبوك، تضمن نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية، تشمل تأثيراتها مدينة تبوك ومحافظات البدع وتيماء وحقل.
وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 7 مساءً.

روابط ذات صلة

“الأرصاد” تنبه من رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة

“الأرصاد” تنبه من رياح نشطة على منطقة المدينة المنورة
بعد وصول “كورونا” إلى إيران .. السيستاني يتحدث عن “الخطر المحدق”

بعد وصول “كورونا” إلى إيران .. السيستاني يتحدث عن “الخطر المحدق”
الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يعقد غداً في الرياض

الاجتماع الأول لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين يعقد غداً في الرياض

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*