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محاضرة عن ” أمن الوطن مسؤولية الجميع ” في وادي الدواسر

محاضرة عن ” أمن الوطن مسؤولية الجميع ” في وادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=834778
وادي الدواسر - مبارك الدوسري

نظم المعهد العلمي في محافظة وادي الدواسر ، يوم أمس على خشبة مسرح المعهد ،  محاضرة توعوية بعنوان ” أمن الوطن مسؤولية الجميع ” قدمها قائد دوريات الأمن بالمحافظة الرائد سعود بن صالح الخميس ، وحضرها طلاب المعهد وأعضاء هيئة التدريس والكادر الإداري .

وأوضح مدير المعهد فيصل بن بادي الدوسري ، أن المحاضرة تأتي ضمن خطة المعهد التوعوية والتثقيفية ، ومن منطلق مسؤولية المعهد المجتمعية ، ولأهمية أن نؤكد في نفوسنا جميعاً ، وتعزيزاً للغرس الذي غُرس في ابنائنا الطلاب بأهمية الحفاظ على أمن واستقرار هذا البلاد الطاهرة ، وأن نتعاهد هذا الوطن في أجيالنا القادمة بأفعالنا الصادقة الحريصة على هذا الكيان ، وأن نكون الأذن الصاغية والعين المبصرة والإحساس المرهف لاستشفاف كل ما من شأنه الحفاظ على أمن واستقرار هذا الوطن.

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