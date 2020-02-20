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أهالي مركز خاط يبدعون ويمتعون آلاف الحضور في ختام مهرجان المجاردة “شتانا غير”

أهالي مركز خاط يبدعون ويمتعون آلاف الحضور في ختام مهرجان المجاردة “شتانا غير”

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أهالي مركز خاط يبدعون ويمتعون آلاف الحضور في ختام مهرجان المجاردة “شتانا غير”

أهالي مركز خاط يبدعون ويمتعون آلاف الحضور في ختام مهرجان المجاردة “شتانا غير”
http://almnatiq.net/?p=834781
المناطق - المجاردة
برعاية محافظ المجاردة سعيد بن دلبوح وحضور رئيس مركز خاط الاستاذ علي الطارقي اختتمت فعاليات مهرجان المجاردة شتانا غير بأمسية ثقافية وشعبية قدمها مركز خاط بعنوان “ غيمه وناي ” بحضور  رؤساء المراكز الإدارية والادارات الحكومية ومشايخ القبائل وبحضور الاف الجماهير بمسرح شارع الفن مساء أمس الخميس 26 / 6 / 1441 هـ .
انطلق الحفل بالنشيد الوطني السعودي فالقران الكريم ، وثمن الطارقي رئيس مركز خاط في كلمته خلال الحفل الدور الكبير الذي قدمته حكومة خادم الحرمين الشريفين للوطن والمواطن، وشكر في ختام كلمته أمير المنطقة على دعمه ورعايته للمهرجان كما شكر محافظ المجاردة لثقته في مركز خاط للمشاركة في مسك ختام شتانا غير ، سائلًا الله تعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والاستقرار.
وتخلل الأمسية قصيدة شعرية قدمها الشاعر بدر العمري ، وأخرى للشاعر سعد حنفان العمري ومشاركة خاصة للشاعر زاهر بن صمان ” طرق الجبل ” ، ثم شاهد الحضور عروضاً مرئية  لفعاليات مهرجان شتانا غير وعرض خاص إهداء لأمير منطقة عسير من رئيس المركز والمشايخ والأهالي ،  وآخر عن مركز خاط والذي اشتمل على التعريف بالمركز وعن أبرز المقومات السياحية التي يتمتع بها المركز .
كما قدم أوبريت بعنوان ( غيمه وناي ) من كلمات الشاعرة اشواق العمري تلاهيف وأداء الفنان علي العلياني والفنان سعود الشهري ، بمشاركة فرقة مركز خاط للفنون الشعبية وإخراج مسرحي لشركة عالم إيفنتيك والصوت بابداع فنون تهامة بتغطية إعلامية للتلفزيون السعودي وقناة الوسام الفضائية .
واختتمت الأمسية بتكريم الرعاة والمشاركين وراعي الحفل وعروض الألعاب النارية .

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