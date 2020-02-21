الأخضر الشاب يرفض الخسارة أمام الفراعنة

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المناطق - متابعات

رفض المنتخب السعودي تحت 20 عاماً، الخسارة أمام نظيره المصري، ليفرض عليه التعادل 2-2، في اللقاء الذي جمعهما، الجمعة، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة العربية لمنتخبات الشباب.
وتقدم المنتخب المصري بالهدف الأول عن طريق حسام عبد السلام (8)، قبل أن يضيف أسامة أحمد الهدف الثاني (44)، لينتهي الشوط الأول بتقدم منتخب مصر بهدفين رون رد.
وفي الشوط الثاني، حاول الأخضر تعديل النتيجة، حتى استطاع محمد مران من تقليص الفارق (54)، وفي آخر دقيقة من الوقت الأصلي للمباراة، سجل أيمن يحيى هدف التعادل للأخضر، ليفرض التعادل على المنتخب المصري 2-2.
وتمسك الأخضر بصدارة مجموعاته بـ4 نقاط، مفوقاً على نظيره المصري بفارق الأهداف.
وكان الأخضر قد كسب نظيره الفلسطيني بأربعة أهداف دون رد، الإثنين الماضين، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة.

 

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