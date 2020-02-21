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شرطة المدينة المنورة تكشف تفاصيل إطلاق النار على رجال الأمن

شرطة المدينة المنورة تكشف تفاصيل إطلاق النار على رجال الأمن
http://almnatiq.net/?p=834810
المناطق - المدينة المنورة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة بأنه عند الساعه الثانية عشرة ظهراً من يوم الجمعة الموافق ١٤٤١/٦/٢٧هـ باشرت دوريات الأمن بلاغاً عن قيام شخص بإطلاق النار على سيارة من نوع أنوفا وإصابتها بطلقة في الزجاج الخلفي ، ودهس قائدها عند توقفه وترجله منها ، والفرار من الموقع ، وبمتابعة الجاني من قبل دوريات الأمن تحصن داخل منزله بحي طيبة وبادر بإطلاق النار على رجال الأمن مما اقتضى مداهمته وتم -بتوفيق الله- القبض عليه، وقد نتج عن ذلك إصابة (٣) ثلاثة من رجال الأمن ونقلهم للمستشفى، وباشرت الجهات المختصة التحقيق معه للوقوف على دوافعه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه .

 

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