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الإمارات: إصابتان جديدتان بفيروس كورونا

الإمارات: إصابتان جديدتان بفيروس كورونا
http://almnatiq.net/?p=834818
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، الجمعة، تشخيص حالتين جديدتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد “المعروف باسم COVID19” وهما حالتان لمخالطين للحالة التي تعود للمواطن الصيني التي تم الإعلان عنها مؤخراً.

وأكدت الوزارة في هذا الشأن أنها تقوم بفحص جميع المخالطين للحالات المكتشفة لضمان عدم سريان وتفشي المرض وضماناً لسلامة المجتمع، وفق وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

كما لفتت إلى أن الحالتين الجديدتين تعودان لشخصين أحدهما من الجنسية الفلبينية وعمره 34 عاماً، والآخر من بنغلاديش ويبلغ من العمر 39 عاماً، وحالتهما الصحية مستقرة. وبهذا يبلغ إجمالي عدد الحالات المكتشفة في الدولة 11 حالة، تم شفاء 3 حالات منها أعلن عنها مسبقاً.

إلى ذلك شددت على أنها تتخذ الإجراءات اللازمة كافة بما فيها التقصي وفحص المخالطين ومتابعتهم في إطار إجراءاتها الاحترازية بالتعاون مع الجهات الصحية بالدولة وتعزيز آلية الترصد للأمراض من أي جائحات صحية بكفاءة واستدامة لتعزيز الثقة بالإجراءات الوقائية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بمختلف القطاعات بهدف تسخير القدرات والإمكانيات الوطنية كافة.

ونصحت الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية والاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على موقعها الإلكتروني والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

كما أوصت أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية، كالاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيداً بالماء والصابون، وتغطية الأنف والفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات، مؤكدة أنها وبالتعاون مع الشركاء تتبع آلية ترصد وبائي وفق أعلى الممارسات العالمية لضمان الكفاءة المستدامة في الترصد الوبائي والاستجابة المناسبة للطوارئ الصحية وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

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