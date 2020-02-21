احدث الأخبار

المعيوف هلالي لثلاث سنوات
أبرز المواد
 أمير المدينة يطمئن على صحة رجال الأمن المصابين في حادثة إطلاق النار
منطقة المدينة المنورة
 الأمير فيصل بن فرحان يستقبل رئيس الأكاديمية الاتحادية للسياسات الأمنية (BAKS)
أبرز المواد
 وكالة رقابية عالمية تضع إيران على قائمة تمويل الإرهاب
أبرز المواد
 القوات الخاصة لأمن الطرق بتبوك تختتم فعاليات المعرض المصاحب لحملة “أمنكم وسلامتكم هدفنا”
منطقة تبوك
 الإمارات: إصابتان جديدتان بفيروس كورونا
أبرز المواد
 القبض على جاني حي الدويمة بالمدينة فيما تم نقل مدير الدوريات الأمنية للمستشفى
أبرز المواد
 المركز الوطني لإدارة الأزمات والكوارث الصحية مظلة موحدة للجهود الوطنية
أبرز المواد
 الأخضر الشاب يرفض الخسارة أمام الفراعنة
أبرز المواد
 كرسي الأمير فهد بن سلطان لدراسة قضايا الشباب يعتزم إطلاق برنامجه البحثي لعام2020
منطقة تبوك
 “بناء تواجدك الرقمي”.. ورشة عمل بغرفة تبوك غداً
منطقة تبوك
 أهالي مركز خاط يبدعون ويمتعون آلاف الحضور في ختام مهرجان المجاردة “شتانا غير”
منطقة عسير
المعيوف هلالي لثلاث سنوات

المعيوف هلالي لثلاث سنوات

أبرز المواد
أمير المدينة يطمئن على صحة رجال الأمن المصابين في حادثة إطلاق النار

أمير المدينة يطمئن على صحة رجال الأمن المصابين في حادثة إطلاق النار

منطقة المدينة المنورة
الأمير فيصل بن فرحان يستقبل رئيس الأكاديمية الاتحادية للسياسات الأمنية (BAKS)

الأمير فيصل بن فرحان يستقبل رئيس الأكاديمية الاتحادية للسياسات الأمنية (BAKS)

أبرز المواد
وكالة رقابية عالمية تضع إيران على قائمة تمويل الإرهاب

وكالة رقابية عالمية تضع إيران على قائمة تمويل الإرهاب

أبرز المواد

القوات الخاصة لأمن الطرق بتبوك تختتم فعاليات المعرض المصاحب لحملة “أمنكم وسلامتكم هدفنا”

القوات الخاصة لأمن الطرق بتبوك تختتم فعاليات المعرض المصاحب لحملة “أمنكم وسلامتكم هدفنا”
http://almnatiq.net/?p=834821
المناطق - تبوك
اختتمت القوات الخاصة لأمن الطرق بمنطقة تبوك أمس فعاليات المعرض المصاحب لحملة “أمنكم وسلامتكم هدفنا” الذي استمر ثلاثة أيام بالبارك مول بتبوك.
واحتوى المعرض على ما تمتلكه القوات الخاصة لأمن الطرق من أحدث الأجهزة المتطورة والأنظمة التقنية التي يتم استخدمها ميدانياً في أعمال قوات أمن الطرق إضافة إلى عدد من الأركان التي ضمت عروضا مرئية عن نشأة وتطور قطاع أمن الطرق وأجنحة استعرضت للزوار مهام القوات الخاصة لأمن الطرق ومنها جناح للطفل بعنوان “عيش التجربة” قُدم من خلاله معلومات توعوية وإرشادية وتفاعلية مناسبة لسن الأطفال وجعله يخوض تجربة القيادة بنظام يحاكي الواقع.
وشهدت حملة “أمنكم وسلامتكم هدفنا” – منذ تدشينها مطلع هذا الأسبوع إلى الغد – تكثيف وجود الضباط والأفراد والآليات التي تحمل الشعار الخاص بالحملة في نقاط الضبط الأمني وعلى مداخل مدينة تبوك وفي المحافظات وتم خلالها توزيع الهدايا التذكارية والمنشورات التوعوية على قائدي المركبات والمسافرين في نقاط التفتيش الثابتة والمتحركة على امتداد الطرق الخارجية بالمنطقة.
كما سلطت الضوء على الجهود الإنسانية والمرورية التي تقوم بها القوات الخاصة لأمن الطرق إلى جانب الضبط الأمني إضافة للعمل المستمر على مدار الساعة والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والتعاون معها لتحقيق التكامل وفقا لتوجيهات القيادة الحكيمة.

روابط ذات صلة

كرسي الأمير فهد بن سلطان لدراسة قضايا الشباب يعتزم إطلاق برنامجه البحثي لعام2020

كرسي الأمير فهد بن سلطان لدراسة قضايا الشباب يعتزم إطلاق برنامجه البحثي لعام2020
“بناء تواجدك الرقمي”.. ورشة عمل بغرفة تبوك غداً

“بناء تواجدك الرقمي”.. ورشة عمل بغرفة تبوك غداً
“الأرصاد”: رياح نشطة على منطقة تبوك تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

“الأرصاد”: رياح نشطة على منطقة تبوك تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*