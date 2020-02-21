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الأخضر يتصدر المجموعة بتعادل مع مصر في كأس العرب للشباب تحت 20 عاما
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المناطق - واس

تعادل المنتخب السعودي مع منتخب مصر بهدفين لكل منهما اليوم في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لبطولة كأس العرب للمنتخبات لكرة القدم تحت 20 عاما.
وسجل هدفي المنتخب المصري حسام عبد المجيد وأسامة فيصل في الدقيقتين الثامنة و44، ثم سجل المنتخب السعودي هدفين عن طريق محمد خليل مران وأيمن يحيى أحمد في الدقيقتين 54 و89 .
وبذلك يرتفع رصيد المنتخب السعودي إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف عن المنتخب المصري صاحب المركز الثاني.

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